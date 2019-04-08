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Emrah'ın oğlu askere gitti

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, birliğine teslim oldu. Erdoğan, gitmeden önce de sitem dolu mesaj yayınladı.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 14:08..
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Emrah'ın oğlu askere gitti

Şarkıcı Emrah'ın Ebru Çolak’tan olan oğlu Tayfun Erdoğan askere gitti.

Birliğine teslim olan Tayfun Erdoğan, askere gitmeden önce annesi ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

"KİMSEYE GEREK OLMADIĞINI GÖSTERDİN"

Fotoğrafın altına sitem dolu bir not bırakan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Emrah'ın oğlu askere gitti

"Dimdik gidiyorum, boynum bükük olarak değil asla merak etme annem.... Bugünüm de de yanımda oldun her günüm de olduğun gibi  yine kimseye gerek olmadığını gösterdin koca yürekli annem ... Herkes Allah’a emanet olsun, yarın birliğimize teslim oluyoruz."

Emrah'ın oğlu Tayfun askere gidiyor İZLE

BABA HASRETİ ÇEKİYOR

Öte yandan şarkıcı Emrah, oğlu ile görüşmüyor. Askere giderken babasının yanına uğramayan Tayfun Erdoğan, baba hasretini bu zamana kadar ekranlar aracılığı ile pek çok kez yinelemişti.

Emrah'ın oğlu askere gitti

Emrah'ın oğlu askere gitti

Emrah'ın oğlu askere gitti

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