Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden babasına seslendi. Askere gidecek olan Tayfun, ulaşılamayan babasına yine sosyal medyadan seslendi.

Emrah'ın oğlu Tayfun askere gidiyor ViDEO

"BEN ASKERE GİDİYORUM BABA"

Babasından helallik isteyen Tayfun, Instagram hesabından yayınladığı videoda, "Her dönemde yanımda olmasını istediğim insanın, babamın gerçekten şu anda yanımda olmasını istiyorum. 'Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel' demesini temenni ettiğim bir dönemdeyim. Kendisine ulaşmayı çok istedim. Mektup yazdım, mektuplarıma karşılık alamadım." ifadelerini kullandı.