taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4914
Euro
6.1542
Altın
1497.37
Borsa
99405.03
Gram Altın
264.4

Emre Altuğ borcunu ödemediği için icralık oldu

Alaçatı'da 2013 yılında açtığı otelin kira bedelini ödemeyince açılan mahkeme sonucu oteli tahliye eden sanatçı Emre Altuğ, 1 Ocak 2018'de ödemesi gereken borcunu yine ödeyemedi.

İHA | 10.08.2019 - 14:55..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

1 Ocak 2013 tarihinde İzmir Alaçatı'da bir otel kiralayan ve Bay Sako adıyla işletmeye açan Emre Altuğ, kira bedelini ödemeyince mal sahipleri tarafından Çeşme İcra Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava sonucu oteli tahliye etmişti.

BORCUNU ÖDEMEDİ

1 Ocak 2018 tarihinde kira bedelini ödeyeceğini taahhüt eden Emre Altuğ, taahhüt ettiği tarihte borcunu ödemeyince icralık olmuştu.

Emre Altuğ borcunu ödemediği için icralık oldu

SENET VERİP, PROTOKOL İMZALAMIŞTI

2 Ocak 2019 tarihinde mal sahipleri ile anlaşma sağlayan Altuğ, EA Prodüksiyon ve Dış Ticaret adlı şirketin yetkilisi ve müteselsil kefil olarak, mal sahiplerine 31 Temmuz vadeli 163 bin 107 lira ve mal sahiplerinin avukatı Doğan Deyirmenci'ye de yine aynı vadeli 18 bin 598 lira tutarında senet vermiş ve protokol imzalamıştı.

Emre Altuğ borcunu ödemediği için icralık oldu

YENİDEN İCRALIK OLDU

Ancak 31 Temmuz 2019 tarihinde iki senedin bedelini ödemeyen Emre Altuğ, senet vadesine ve protokole uymadığı için yeniden icralık oldu.

Emre Altuğ borcunu ödemediği için icralık oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'dan gidenler kuyruk oluşturdu

İstanbul'dan gidenler kuyruk oluşturdu

126
Bayram namazı saatleri

Bayram namazı saatleri

49
3 büyük futbol kulübünün yıllık finansal raporu

3 büyük futbol kulübünün yıllık finansal raporu

101
15 Temmuz Şehitler Otogarı temizlendi

15 Temmuz Şehitler Otogarı temizlendi

196
El Paso saldırganı: Meksikalıları hedef aldım

El Paso saldırganı: Meksikalıları hedef aldım

47
Kurban'da hayvanın etini ziyan etmemek için ipuçları

Kurban'da hayvanın etini ziyan etmemek için ipuçları

54
Çağla Şıkel: Bodrum'da ayrana 40 TL ödedim

Çağla Şıkel: Bodrum'da ayrana 40 TL ödedim

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir