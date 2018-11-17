Emre Aşık ile Yağmur Aşık boşanıyor

23 Haziran 2012’de Fransız Bahçeleri’nde düzenlenen törenle hayatını birleştiren Yağmur-Emre Aşık çifti, ani bir kararla yollarını ayırmaya karar verdi.

DAVAYI EMRE AÇTI

Eski milli futbolcu, dün sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek iki çocuğunun annesi Yağmur Aşık’a boşanma davası açtı.

TAZMİNAT TALEBİ YOK

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve eşiyle boşanma konusunda anlaştıklarını belirten Aşık, hiçbir maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı.

Aşık, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde, eşiyle ilk zamanlarda iyi giden evliliğinin son dönemde anlaşmazlıklar nedeniyle bozulduğunu, fikren ve ruhen anlaşamadıklarını, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti.

ANLAŞMALI BOŞANMA

Boşanma konusunda anlaştıklarını da ekleyen eski futbolcu, mahkemeye bir boşanma protokolü sundu. O protokole göre Emre Aşık ile Yağmur Aşık birbirlerinden herhangi bir maddi manevi tazminat talep etmeyecek, çocukların velayeti ise anneye verilecek.