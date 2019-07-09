taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7049
Euro
6.392
Altın
1389.76
Borsa
97780.99
Gram Altın
254.756

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi

Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı FETÖ'cülükle suçladı; ardından da travestilerle ilişkisi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 13:57..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi

Çocukların velayeti, boşanma davası, karşılıklı suçlamalar...

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasındaki problemler, henüz çözüme kavuşamadı.

Hukuk önünde haklarını arayan ikili, Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Magazin adlı programda karşı karşıya geldi.

Emre Aşık, kendisinin haklı olduğunu uzun süre anlattı.

Aşık'ın açıklamalarının ardından Yağmur Sarnıç, telefonla canlı yayına bağlandı.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi VİDEO

FETÖ'CÜ DEDİ

Oldukça sinirli olduğu anlaşılan Sarnıç, Emre Aşık'ın FETÖ'cü olduğunu söyledi.

Emre Aşık ise hakkında yapılan yapılan soruşturmada hiçbir suçun bulunamadığını hatırlattı ve FETÖ'cülüğü kabul etmedi.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi

TRAVESTİLERLE İLİŞKİN VAR SUÇLAMASI

Yağmur Sarnıç'ın iddiaları bununla da bitmedi.

Sarnıç'ın "Travestilerin evinde ne işin vardı ulan" diye bağırması, stüdyoda tansiyonu bir anda yükseltti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

154
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

248
ABD polisinin dondurma görevi

ABD polisinin dondurma görevi

53
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

168
Murat Başoğlu ile yakalanan Burcu Başoğlu eşinden boşandı

Murat Başoğlu ile yakalanan Burcu Başoğlu eşinden boşandı

84
Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Altay Bayındır Fenerbahçe'de

79
Miçotakis: Baklava, Türk kökenli çok güzel bir tatlı

Miçotakis: Baklava, Türk kökenli çok güzel bir tatlı

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir