Çocukların velayeti, boşanma davası, karşılıklı suçlamalar...

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasındaki problemler, henüz çözüme kavuşamadı.

Hukuk önünde haklarını arayan ikili, Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Magazin adlı programda karşı karşıya geldi.

Emre Aşık, kendisinin haklı olduğunu uzun süre anlattı.

Aşık'ın açıklamalarının ardından Yağmur Sarnıç, telefonla canlı yayına bağlandı.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi VİDEO

FETÖ'CÜ DEDİ

Oldukça sinirli olduğu anlaşılan Sarnıç, Emre Aşık'ın FETÖ'cü olduğunu söyledi.

Emre Aşık ise hakkında yapılan yapılan soruşturmada hiçbir suçun bulunamadığını hatırlattı ve FETÖ'cülüğü kabul etmedi.

TRAVESTİLERLE İLİŞKİN VAR SUÇLAMASI

Yağmur Sarnıç'ın iddiaları bununla da bitmedi.

Sarnıç'ın "Travestilerin evinde ne işin vardı ulan" diye bağırması, stüdyoda tansiyonu bir anda yükseltti.