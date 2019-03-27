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Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın pedagog krizi

Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Aşık, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek pedagog ile görüştü.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 13:21..
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Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın pedagog krizi

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık’a 6 yıllık evliliğini bitirmek için iki ay önce boşanma davası açmıştı. İstanbul 10 Aile Mahkemesi’nde görülen davada hakim Emre ve Yağmur Aşık ile 5 yaşındaki oğullarının pedagog ile görüşmesine karar vermişti.

"BABASIYLA GÖRÜŞMEİSN Mİ?"

Pedagog görüşmesi için Yağmur Aşık, oğlu ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na bugün saat 10.00’da geldi. Pedagog ile bir görüşmeye önce Emre Aşık girdi. Bir saat süren görüşmenin ardından çıkan Emre Aşık’ın ardından görüşmeye girecek olan Yağmur Aşık, oğlunu avukatına bırakmak istedi. Oğlunun görüş günü olmaması nedeniyle babasıyla görüşmesini istemeyen Yağmur Aşık’a pedagog, ’Babasıyla görüşmesin mi’ dedi. Görüşmeye giren 5 dakika sonra çıkan Yağmur Aşık, pedogogun taraflı davrandığını ileri sürdü ve tutanak tutturarak, adliyeden ayrıldı.

Annesinin görüşmeye girdiği sırada çocuk da birkaç dakikalığına babası Emre Aşık ile birlikte oldu. Emre Aşık, boşanma davalarında gizlilik kararı bulunduğunu belirterek konuşmak istemedi. Taraflar adliyeden ayrıldı.

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