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Emre Belözoğlu’na FETÖ’den takipsizlik kararı

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan Emre Belözoğlu’na, ikinci kez takipsizlik kararı verildi.

İHA | 12.02.2020 - 15:10..
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Emre Belözoğlu’na FETÖ’den takipsizlik kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İ.E. isimli şahsın polis imdat hattına yapmış olduğu ihbarda, Emre Belözoğlu’nun FETÖ üyesi olduğunu ve kendisini tehdit ettiğine yönelik iddiasının ardından soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Emre Belözoğlu hakkında daha önce de silahlı terör örgütü üyeliğine ilişkin başlatılan başka bir soruşturma olduğunu kaydederek, FETÖ ile irtibatına ilişkin bilgi havuzundan sorgulama yapıldığını ifade etti.

"BYLOCK KULLANANLAR LİSTESİNDE YOK"

Şüpheli Emre Belözoğlu’nun örgütün mesajlaşma programına Bylock’u kullananlar listesinde yer almadığını kaydeden savcılık, “Örgüte müzahir herhangi bir vakıf, dernek ve sendika üyeliklerinin bulunmadığı, örgütün tepe yönetimi ile herhangi bir irtibatının bulunmadığı, örgütle bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde yer almadığı, örgüte müzahir kurum ve kuruluşlarda, firmalarda herhangi bir SGK kaydının bulunmadığı tespit edilmiş.” diye belirtti.

"DELİL ELDE EDİLEMEDİ"

2013 yılı öncesinde dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten savcılık, “Yürütülen soruşturma sonucu 2013 yılı öncesinde olmak üzere dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin şüphelinin konum ve kişisel özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispata yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelinin örgütsel, tabirle ‘Şakirtlik’ denilen üye konumunda faaliyette bulunmak suretiyle atılı suçu işlediğine dair delil elde edilemediği kanaatine varıldığı” ifadesini kullandı.

Şüpheli Emre Belözoğlu hakkında daha önce soruşturma yürütülüp karara bağlanmış olduğunu belirten savcılık, Belözoğlu’nun ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunu işlediğine dair yeterli delil olmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

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