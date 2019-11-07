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Emre Gölü'ne fotoğrafçı akını

Fotoğrafçılar gün batımı ve yansıma fotoğrafları için artık Emre Gölü'nü tercih ediyor...

AA | 07.11.2019 - 17:07..
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Kütahya'da Tarihi Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü, gün batımı başta olmak üzere çevresindeki volkanik kayaların göl üzerindeki yansımalarıyla ortaya çıkan eşsiz manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu.

Emre Gölü Sosyal Tesisi, son iki yıldır devlet-özel sektör yatırımlarıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Emre Gölü'ne fotoğrafçı akını

GÜN BATIMI İLE YANSIMA FOTOĞRAFLARI İÇİN İDEAL BİR YER

Bölgenin jeolojik yapısına bağlı olarak tüf kayalık arazide şekillenen Emre Gölü, "gün batımı" ile "yansıma" tutkunu fotoğrafçıların uğrak noktası haline geldi.

Fotoğrafçıların 'gün batımı' adresi: Emre Gölü VİDEO

Emre Gölü'ne fotoğrafçı akını

ÇEŞİTLİ KUŞ TÜRLERİ VAR

Kral Midas kayığıyla göle açılan fotoğrafçılar, güneşin batışı başta olmak üzere, gölün çevresinde ve içerisindeki kaya oymaları ile çeşitli kuş türlerinin karelerini yakalamaya çalışıyor.

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