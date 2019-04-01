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Emre Kınay umduğunu bulamadı

İyi Parti'den Kadıköy İlçe Belediye Başkanlığı için aday olan oyuncu Emre Kınay, seçim sonuçlarından istediğini alamadı. Kınay seçimi, üçüncü sırada tamamladı.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 11:53..
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Oyuncu Emre Kınay, Kadıköy İlçe Belediye Başkanlığı için İyi Parti'den aday olmuştu.

İP'li Kınay, CHP ve AK Parti adaylarının ardından seçimi yüzde 12,58'lik bir oranla üçüncü olarak tamamladı.

AK PARTİ'NİN ADAYI İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Kadıköy İlçe Başkanlığı'nı CHP'li aday Şerdil Dara Odabaşı kazanırken, AK Parti'nin adayı Özgül Özkan Yavuz, oyların 19,557ini alarak seçimi ikinci olarak tamamladı.

Emre Kınay umduğunu bulamadı

EKREM İMAMOĞLU İÇİN ÇAĞRI YAPTI

İyi Parti'nin adayı Kınay, seçimde kazanamamasına rağmen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için elinden geleni yaptı. Kınay, Instagram hesabı üzerinden 'sandıkları terk etmeyin' çağrısı yaptı.

GİDEMEDİ

Öte yandan oyuncu Emre Kınay, seçimler öncesinde "Kazanırsam külliyeye gitmem." şeklinde bir açıklama da yapmıştı.

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