Emzirdiği bebeği nefessiz kalarak öldü

iPhone'ların, kullanıcıların gittiği her yerin gizli bir listesini tuttuğu ortaya çıktı.

iPhone'lar, bulunduğunuz her yeri gizlice kaydediyor

Karius'un sözleşmesini feshetmek isteyen yönetimin tazminat maddesine takıldığı ortaya çıktı. Eğer Beşiktaş, Liverpool’un izni olmadan Alman kaleciyi gönderirse 15 milyon TL tazminat ödeyecek.

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Cezayirlilerle Suriyeliler kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te Cezayir uyruklu bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.