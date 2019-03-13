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Emzirdiği bebeği nefessiz kalarak öldü

Şanlıurfa'da yaşanan acı olayda, annesi emzirirken soluk borusuna süt kaçan Suriyeli bebek hayatını kaybetti.

AA | 13.03.2019 - 10:41..
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17 günlük Munzur Bağdadi'yi emziren annesi Emine Bağdadi, bebeğin nefessiz kaldığını fark edince neye uğradığını şaşırdı.

BOĞAZINA SÜT KAÇAN BEBEK KURTARILAMADI

Merkez Eyyübiye ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Munzur bebeği, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Emzirme sırasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Emzirdiği bebeği nefessiz kalarak öldü

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