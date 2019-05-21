En acı kaza: Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

Binali Yıldırım: Af yasasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor

1 Dominik’te helikopter düştü Düşen helikopterde, aralarında ülkenin ünlü iş insanı Heriberto Medrano’nun da bulunduğu 3 kişi kazada hayatını kaybetti.

2 Fransa Maliye Bakanı: Euro değer kaybedecek AP seçimleri öncesi, birliği en çok korkutan şey Euro'nun değer kaybetmesi.

3 Erdoğan: Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar var Erdoğan siyasi parti milletvekillerine Türkiye'nin güçlü olması için görevlerinizi yerine getirin çağrısı yaptı.

4 Zonguldak'ta ehliyetsiz sürücü Yunus ekibine çarptı Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan motosikletli Yunus ekibindeki 2 polis memuru yaralandı.

5 Galatasaray Douglas transferinde sona geldi Bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bonservisi elinde olan Sivasspor'un başarılı futbolcusu Douglas ile anlaşmaya vardı.

6 May, AB'den çıkmak için son kozlarını oynuyor AB'den bir türlü ayrılamayan İngiltere'de Başbakan May, son kez Brexit teklifini yenileyeceğini duyurdu.