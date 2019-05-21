taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

En acı kaza: Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

Hatay’da evinin bahçesine aracını park ederken fren yerine gaza basan sürücü, kızını ezdi. Minik kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 21.05.2019 - 22:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kaza, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Reşatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ailesiyle gezmeden dönen 06 TCU 93 plakalı araç sürücüsü İ.Ö., aracını evinin bahçesine park ederken fren yerine gaza basınca 7 yaşındaki kızı Melisa Ö.’yü ezdi.

En acı kaza: Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Melisa’nın cansız bedeni Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası baba İ.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yargıtay sigorta için göstermelik çalışanlara dur dedi

Yargıtay sigorta için göstermelik çalışanlara dur dedi

197
Ayşenur Arslan'dan mutluluktan uçuyorum selfie'si

Ayşenur Arslan'dan mutluluktan uçuyorum selfie'si

518
Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

562
Binali Yıldırım: Afla ilgili çalışma sürüyor

Binali Yıldırım: Afla ilgili çalışma sürüyor

588
Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

263
Türk-İş grev çağrısı yaptı

Türk-İş grev çağrısı yaptı

300
Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir