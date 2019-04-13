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En az yakan 15 otomobil

Otomobil almak isteyenler fiyatlara baktıktan sonra ilk olarak yakıt tüketimini göz önünde bulunduruyor.. İşte az yakan otomobiller....

Haber Merkezi | 13.04.2019 - 18:04..
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Türkiye'de sıfır otomobil alacaklar fiyat listelerine baktıktan sonra ikinci adım olarak araçların yakıt tüketimi konusunda bilgi almayı istiyor.

15 OTOMOBİL

Otomobil meraklıları için en az yakan araçlara dair bir liste hazırladık.

1 - Opel Corsa 1.3 CDTI Ecotect ecoFLEX 95BG

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.2lt

En az yakan 15 otomobil

2 - BMW 116ed 116 BG

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.4lt

En az yakan 15 otomobil

3 - Skoda Fabia 1.4 TDI 90PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.4lt

En az yakan 15 otomobil

4 - Peugeot 208 1.6 L BlueHDi 100 PS S&S ETG6

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.5lt

En az yakan 15 otomobil

5 - Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 PS EAT6

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.5-3.8lt

En az yakan 15 otomobil

6 - Citroen Yeni C3 1.6 BlueHDi 75 PS S&S BVM5 Manuel

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt

En az yakan 15 otomobil

7 - Renault Clio 1.5 dCi 75 PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt

En az yakan 15 otomobil

8 - Dacia Sandero 1.5 dCi 90 bg Easy-R

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt

En az yakan 15 otomobil

9 - Opel Astra 1.6 CDTI ECOTECT 110 PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt

En az yakan 15 otomobil

10 - Fiat Egea Hatchback 1.6 MultiJet II 120PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt

En az yakan 15 otomobil

11 - Skoda Octavia 1.6 TDI 110PS DSG

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt

En az yakan 15 otomobil

12 - Renault Megan Sedan 1.5 dCi 90 PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt

En az yakan 15 otomobil

13 - Ford Fiesta 1.5L Duratorq TDCi 75PS Euro V

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt

En az yakan 15 otomobil

14 - Mini Cooper D 1.5 116PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt

En az yakan 15 otomobil

15 - Mercedes Benz A 180d 109PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7-3.9lt

En az yakan 15 otomobil

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