En az yakan 15 otomobil

Türkiye'de sıfır otomobil alacaklar fiyat listelerine baktıktan sonra ikinci adım olarak araçların yakıt tüketimi konusunda bilgi almayı istiyor.

15 OTOMOBİL

Otomobil meraklıları için en az yakan araçlara dair bir liste hazırladık.

1 - Opel Corsa 1.3 CDTI Ecotect ecoFLEX 95BG

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.2lt

2 - BMW 116ed 116 BG

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.4lt

3 - Skoda Fabia 1.4 TDI 90PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.4lt

4 - Peugeot 208 1.6 L BlueHDi 100 PS S&S ETG6

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.5lt

5 - Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 PS EAT6

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.5-3.8lt

6 - Citroen Yeni C3 1.6 BlueHDi 75 PS S&S BVM5 Manuel

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt

7 - Renault Clio 1.5 dCi 75 PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt

8 - Dacia Sandero 1.5 dCi 90 bg Easy-R

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt

9 - Opel Astra 1.6 CDTI ECOTECT 110 PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt

10 - Fiat Egea Hatchback 1.6 MultiJet II 120PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt

11 - Skoda Octavia 1.6 TDI 110PS DSG

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt

12 - Renault Megan Sedan 1.5 dCi 90 PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt

13 - Ford Fiesta 1.5L Duratorq TDCi 75PS Euro V

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt

14 - Mini Cooper D 1.5 116PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt

15 - Mercedes Benz A 180d 109PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7-3.9lt