En az yakan 15 otomobil

Türkiye'de sıfır otomobil alacaklar fiyat listelerine baktıktan sonra ikinci adım olarak araçların yakıt tüketimi konusunda bilgi almayı istiyor.
15 OTOMOBİL
Otomobil meraklıları için en az yakan araçlara dair bir liste hazırladık.
1 - Opel Corsa 1.3 CDTI Ecotect ecoFLEX 95BG
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.2lt
2 - BMW 116ed 116 BG
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.4lt
3 - Skoda Fabia 1.4 TDI 90PS
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.4lt
4 - Peugeot 208 1.6 L BlueHDi 100 PS S&S ETG6
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.5lt
5 - Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 PS EAT6
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.5-3.8lt
6 - Citroen Yeni C3 1.6 BlueHDi 75 PS S&S BVM5 Manuel
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt
7 - Renault Clio 1.5 dCi 75 PS
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt
8 - Dacia Sandero 1.5 dCi 90 bg Easy-R
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt
9 - Opel Astra 1.6 CDTI ECOTECT 110 PS
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
10 - Fiat Egea Hatchback 1.6 MultiJet II 120PS
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
11 - Skoda Octavia 1.6 TDI 110PS DSG
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
12 - Renault Megan Sedan 1.5 dCi 90 PS
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
13 - Ford Fiesta 1.5L Duratorq TDCi 75PS Euro V
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
14 - Mini Cooper D 1.5 116PS
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
15 - Mercedes Benz A 180d 109PS
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7-3.9lt