Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, son yıllarda özellikle Uzak Doğulu turistlerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Çin’de faaliyet gösteren bir kozmetik firması da çalışanları arasında seçmiş olduğu başarılı bin çalışanını, Kapadokya tatili ile ödüllendirdi.

Ziyaretlerinin birinci gününde bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gezen Çinliler, peri bacalarının eşsiz güzelliklerine hayran kalırken turzim şirketinin yönetim kurulu üyesi En Serdar İbiş, yaptığı açıklamada, böylesine büyük bir organizasyon düzenlemekten dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti.

En başarılı bin Çinli Kapadokya'ya geldi ViDEO

"KAPADOKYA'NIN TÜM GÜZELLİKLERİNİ GÖSTERDİK"

İbiş, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hem bölge insanı olarak hem bir turizmci olarak bu kadar büyük bir grubu ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle 13 bin kilometre uzaklıktan, Çin’den gelen misafirlerimizi ağırlamaktan çok çok mutluyuz. Arkadaşlar Çin’de bulunan büyük bir kozmetik firmasının, bin tane seçilmiş misafirleridir.

Bu seneki organizasyonu Türkiye’den yana tercih ettiler. İlk Çin’e gidip görüştüğümüzde bu organizasyonu Türkiye’ye çekebilmek için çok mücadele ettik. Bütün yerel anlamda oradaki insanlarla görüştük, bu organizasyon için İstanbul ve Kapadokya’nın özellikle en güzel yer olacağını kendilerine anlattık.





"HER YERİ ÇOK BEĞENDİLER"

Organizasyondan bir-iki ay öncesinden misafirlerimizi davet ederek, Kapadokya’nın tüm güzelliklerini gösterdik. Burada mutlu olabileceklerini ve çok eğleneceklerini anlattık. Sağ olsunlar bu seneki organizasyonlarında Türkiye’yi tercih ettiler. İstanbul’dan başlayan bir organizasyonumuz vardı. Şu anda Kapadokya’ya geldik. Kapadokya’nın gerek doğal güzelliklerini, kültürel mirasımızı elimizden geldiğince en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz.

Bugüne kadar çok çok mutlu bir organizasyon geçiyor. Bugün Kapadokya’nın birinci günüydü. Peri bacalarının güzelliklerini tek tek gösterdik. Her yeri çok beğendiler. Organizasyonun en can alıcı noktası yarın olacak. Kapadokya’da bildiğiniz gibi balon uçuşları tüm dünyada meşhur. Tüm dünyada olduğu gibi Çin’de de oldukça meşhur bir organizasyon. Yarın sabah inşallah büyük bir organizasyon ile beraber balon turlarımızı yapacağız.” dedi.