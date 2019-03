En ciddi ve en komik font: Comis Sans & Times New Roman

Fontların bir bölümü piyasanın gereksinimlerini karşılamak amacıyla ticari işletmeler tarafından üretilip, bir bölümüyse karikatürlerde kullanılan harflerden, müzikten, yol tabelalarından ve bulmacalardan esinlenilerek yaratıldı.

Biz fontların serüvenine Helvetica’nın tarihiyle başladık. Sırada piyasanın en ciddi fontuyla, en çocuksu fontunun ortaya çıkış hikayesi var.

EN CİDDİ KARAKTER: TİMES NEW ROMAN

Genelde hocaların ödevlerin yazılmasını istediği fontla karşınızdayız. Yüksekliği ve tırnakları (serif) sayesinde kolay okunması için The Times gazetesi tarafından sipariş verilerek yaptırıldı. Bunun nedeni ise İngilizlerin toplu taşıma araçlarındaki gazete okuma huyundan kaynaklandığını söyleyebiliriz.

TOPLU TAŞIMADA DAHA RAHAT GAZETE OKUSUNLAR

Sallantı ve rahatsız okuma koşullarından ihtiyaç doğmuş yani. 1920 yılında Times gazetesi, okuyucusu trende rahat okusun diye font yaptırıp, çalışırken en az göz yoran bu fontu tercih etmişti. Bu font, saatlerce ekrandaki dosyaya bakan insanların vazgeçilmezi oldu.

AĞIR BAŞLI YAZI TİPİ ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDI

1929 yılında, İngiliz gazetesi The Times, tipograf Stanley Morison’u, yeni bir yazı tipi tasarlaması için görevlendirdi ve Morrison’un, gazetenin sanatçısı Victor Lardent'in yardımıyla oluşturduğu Times New Roman, kullanıcılar arasında popüler hale geldi. Bu ağırbaşlı yazı tipi, onca popülerliğine ve avukatlık mesleği de dahil olmak üzere birçok alanda kullanılmasına rağmen, bazı eleştirilere maruz kaldı. Eleştirenler, harflerin sönük ve monoton olduğunu ve kullanıcının hayal gücü yoksunluğunu yansıttığını ifade ediyorlar.

İLK THE TİMES GAZETESİ’NDE KULLANILDI

Yazı tipi, The Times'ın reklam kolundan olan Lardent tarafından çizilmiş ve Morison tarafından denetlenmişti. Bundan önceki yazı tipine "Times Old Roman" (Times Eski Roman) denildiği için Morison'ın tasarımı "Times New Roman" adını aldı ve The Times gazetesinde ilk kez 3 Ekim 1932 günü kullanılmaya başlandı. Bir yıl sonra, yazı tipi ticari amaçla da kullanılmaya başlandı. The Times gazetesi, Times New Roman'ı 40 yıl boyunca kullandı, fakat 1972 yılında yazı tipini değiştirdi.

Başlarda bu fontu roman yazmak isteyenler için oluşturulduğunu ancak daha sonra ilk hali pek beğenilmeyince new hali çıkartılmış bir yazı türü olduğunu söyleyebiliriz.

ADI GİBİ KOMİK OLAN FONT: COMİC SANS MS

Ortaokul ve lise dönemlerimizde yaptığımız ödevlerden, Msn kullanımından Comic Sans yazı fontuna epey aşinayız aslında. Biz büyüdükçe Comic Sans kullanma oranımız azaldı hatta bir kısmımız nefret eder hale gelmiş bile olabilir. Bu durum aslında dünya genelinde de böyle. Gelin, Comic Sans’in ortaya çıkış öyküsünü tasarımcısının ağzından tanıyalım.

Comic Sans fontunun tasarımcısı Vincent Connare. Connare, 1960 Boston, Massachusetts doğumlu, oldukça yetenekli ve vizyoner bir Amerikalı font tasarımcısı. Microsoft Bob programı için hazırlanan Comic Sans fontunda çizgi romanlardan esinlendi. Connare, bu fikrin ortaya çıkışını şöyle anlatıyor:

ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR OYUNU İÇİN HAZIRLANDI

“Çocukların bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak amacıyla tasarladım. Programda konuşma balonu içinde Times New Roman fontuyla konuşan bir köpek vardı ve köpekler Times New Roman ile konuşmazlar. Konsept olarak bu çok anlamsızdı. Ben de Watchmen ve Dark Night Returns gibi el yazısının bir font olduğu çizgi romanlarını inceledim. Bu fontu direkt kopyalayabilirdim ancak bu etik olmazdı. Harflere baktım ve onları ekrana kopyalamaya çalıştım. Bununla ilgili bir taslak ya da çalışma yoktu, sadece fare ile ekrana çizen ve hatalı olan yerleri çizen ben vardım."





COMİC SANS İLE ALIŞILAGELMİŞİN DIŞINA ÇIKILDI

“Düz çizgiler yapmak zorunda değildim, düzgün görünmelerini sağlamak zorunda değildim ve benim eğlenceli bulduğum şey de buydu. Tipografi kurallarını yıkıyordum. Patronum Robert Norton, p ve q harflerinin birbirleriyle simetrik olması gerektiğini söyledi ama ben ‘Hayır, öyle olmaması gerekiyor!’ dedim.

Ofislerde, genellikle eğlence amaçlı e-maillerde kullanılmaya başlandı. Geniş kitlelerce tanınmaya başlanınca da doğal olarak Windows 95’e dahil edildi.

COMİC SANS HER ZAMAN DALGA GEÇİLEN FONT OLDU

Uzun yıllar hayatını bir nefret tohumu şeklinde kabusa çeviren bu font yüzünden bir çok hakaret ve ahlaki davalar nedeniyle mahkeme süreçleri yaşasa da, Connare bugün fontlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

KARALAMA KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR

Connare iskonuya hala iyimser ve esprili yaklaşmaktan geri kalmıyor, Comic Sans hakkında kendisine sorulan sorulara; “ Twitter üzerinde insanların sıkılıp şikayet ettikleri en büyük üç konu: Havayolu şirketleri, Comic Sans ve Justin Bieber.. Sanırım benim font hala Justin Bieber’dan bile daha popüler!” şeklinde espriyle yanıt vermeye devam ediyor.