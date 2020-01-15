En fazla bilgisayar satan markalar belli oldu

Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte, son 8 yıldır küresel çaptaki bilgisayar satışları oldukça azaldı.

Ancak Gartner araştırma şirketinin yayınladığı yeni bir rapora göre, 8 yıllık aradan sonra 2019'daki bilgisayar satışları ilk defa artış gösterdi.

2019'da 261,2 milyon adetlik satış gerçekleşirken, en fazla artış ABD, Japonya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde görüldü

LENOVO ZİRVEDE

IDC araştırma şirketinin raporuna göre ise küresel bazda geçen yıl 62,9 milyon satış adedine ulaşan Lenovo, yüzde 24,3 pazar payı ile dünyanın en çok bilgisayar satan şirketi oldu.

Lenovo'nun ardından 62.9 milyon adet satışla ve yüzde 23.6 pazar payıyla Hewlett-Packard ikinci, 46.5 adet satışla ve yüzde 17.5 pazar payıyla Dell üçüncü oldu.

APPLE 17.9 MİLYON SATTI

Pazar payı yüzde 6.6 olan Apple ise 17.9 milyon adet satışla dördüncü sırada yer aldı.

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