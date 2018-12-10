En fazla kar kalınlığı Kartepe'de

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 66 santimetre ile Kartepe oldu.

KAR KALINLIĞI KARTEPE'DE 66 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre; kar kalınlığı Kartepe'de 66, Nemrut'ta 53, Saklıkent ve Palandöken'de 37, Kartalkaya'da 34, Sarıkamış'ta 33, Ilgaz'da 19, Konaklı'da 16, Uludağ'da 15, Davraz'da 12, Ergan ve Yıldıztepe'de 10, Ladik'te 8 ve Yıldız Dağı'nda 6 santimetre olarak ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de yer aldı.