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En fazla kar kalınlığı Kartepe'de

Kar kalınlığı en fazla 66 santimetre ile Kartepe'de, en az ise 6 santimetre ile Yıldız Dağı'nda ölçüldü.

AA | 10.12.2018 - 16:26..
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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 66 santimetre ile Kartepe oldu.

KAR KALINLIĞI KARTEPE'DE 66 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre; kar kalınlığı Kartepe'de 66, Nemrut'ta 53, Saklıkent ve Palandöken'de 37, Kartalkaya'da 34, Sarıkamış'ta 33, Ilgaz'da 19, Konaklı'da 16, Uludağ'da 15, Davraz'da 12, Ergan ve Yıldıztepe'de 10, Ladik'te 8 ve Yıldız Dağı'nda 6 santimetre olarak ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de yer aldı.

En fazla kar kalınlığı Kartepe'de

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