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En fazla sınıf öğretmenleri atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı atama branşlarında, en fazla kontenjan sınıf öğretmenliğine ayrıldı.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 08:57..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için kontenjanları açıkladı. Buna göre, 10 alana yapılacak kontenjanlarda 2 bin 11, sınıf öğretmeni atanacak.

Sınıf öğretmenliğini sırasıyla, İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781) izledi.

ATAMALARDA SÖZLÜ SINAV DİKKATE ALINACAK

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

En fazla sınıf öğretmenleri atanacak

TERCİHLER 26 MART'A BAŞLIYOR

Bakanlıkça yayınlanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak.

Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

En fazla sınıf öğretmenleri atanacak

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