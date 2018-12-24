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En fazla tuvalet kâğıdını Amerikalılar tüketiyor

2018 yılında en fazla tuvalet kâğıdı tüketen ülkeler belirlendi. Listenin zirvesinde, ABD yer aldı.

DHA | 24.12.2018 - 11:03..
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Yale Üniversitesi'nin 2015 yılında yaptığı bir araştırmaya göre; insanların yılda 15 milyar ağacı yok ettiği, onların yerine sadece 5 milyar kadar ağaç diktiği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu şekilde ağaç kaybının, yeryüzündeki ekosistem açısından kaygı verici olduğunu belirtiyor.

TUVALET KAĞIDI İMALİ, CİP SÜRMEKTEN DAHA ZARARLI

Bu anlamda, ağaçlardan elde edilen tuvalet kâğıtlarının da çevreye büyük zararlar verdiği bilinen bir gerçek. Hatta ekolojiye olan zararı, sadece ağaçların kesilmesiyle de kalmıyor. Uzmanlara göre, bakir odundan tuvalet kâğıdı imal etmenin, küresel ısınma açısından benzin tüketimi çok fazla olan cip sürmekten daha zararlı olduğu vurgulanıyor.

EN FAZLA ABD TÜKETİYOR

Almanya merkezli istatistik portalı Statista'nın tüketici piyasası görünümü raporuna göre, 2018 yılında en fazla tuvalet kâğıdı tüketen ülkeler belirlendi. Listenin zirvesinde ABD yer alırken, ülkede yılda kişi başına ortalama olarak 12.7 kilograma denk gelen 141 rulo tuvalet kağıdı tüketildiği kaydedildi. Amerikalıları, 134 rulo tuvalet kâğıdı kullanan Almanlar takip etti. Üçüncü sırada bulunan İngiltere'nin ise yılda 127 rulo tükettiği belirtildi.

2018 yılında seçilen ülkelerde kişi başına düşen yıllık tuvalet kâğıdı tüketimi şu şekilde sıralandı:

ABD - 141 rulo - 12.7 kg
Almanya - 134 rulo - 12.1 kg
İngiltere - 127 rulo - 11.4 kg
Japonya - 91 rulo - 8.2 kg
Avustralya - 88 rulo - 7.9 kg
İspanya - 81 rulo - 7.3 kg
Fransa - 71 rulo - 6.4 kg
İtalya - 70 rulo - 6.3 kg
Çin - 49 rulo - 4.4 kg
Brezilya - 38 rulo - 3.4 kg

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