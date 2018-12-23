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En fazla yalnızlık çekilen yaş aralıkları belli oldu

ABD'de yapılan bir araştırmanın sonucunda insanların en fazla yalnızlık çektiği üç dönem tespit edildi.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 09:27..
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Kaliforniya’daki San Diego Üniversitesi’nde görev alan bilim insanları 27 ile 101 yaş aralığındaki kişiler üzerinde bir araştırma yaptı.

En fazla yalnızlık çekilen yaş aralıkları belli oldu

YALNIZLIK ÜÇ DÖNEMDE HİSSEDİLİYOR

Yalnızlığın toplumsal çevreye bağlı olmayabileceğini de vurgulayan uzmanlar, katılımcıların psikolojik durumunu da inceledi. Buna göre; 27-30, 55-60 ve 80 yaş aralıklarındaki kişiler kendilerini daha çok yalnız hissediyor.

En fazla yalnızlık çekilen yaş aralıkları belli oldu

TOPLUMDAN UZAK DURMA NEDENLERİ DE AÇIĞA ÇIKTI

İlk yaş grubundaki insanların kendilerini akranlarıyla kıyasladığını bu yüzden de sosyal ortamlardan ‘uzak durduklarını’ belirledi.

Uzmanlar; 55 yaşından sonra insanların ise sağlık problemleri yaşadığı ve bu nedenle kendini toplumdan uzak tuttuğunu belirtti. Ayrıca 80 yaşından sonra hissedilen yalnızlığın ise yakın akraba ve arkadaş kayıplarından kaynaklandığı açıklandı.

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