En genç başbakanla Macron'un samimiyeti

Finlandiya'da geçen hafta Başbakan Antti Rinne'nin istifasının ardından 34 yaşındaki Sanna Marin yerine geçmiş ve dünyanın en genç başbakanı olmuştu.
Finlandiya'nın yeni Başbakanı Sanna Marin, bu unvanla ilk resmi AB Zirvesi'ne katıldı.
MACRON'LA SAMİMİ ANLARI
Zirvede Marin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki samimi anlar objektiflere böyle yansıdı. Macron ile Marin'in samimiyeti üzerine "iyi arkadaş oldular" yorumları yapıldı.
BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Macron'a bakışları da dikkat çekti.