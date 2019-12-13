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1 Hayvanseverin tehdit edilmesine 1 yıl 8 ay hapis Küçükçekmece'de, bir sitenin bahçesinde kedi besleyen Sevgi Yılmaz, bıçaklı tehdit ve hakaret iddiası ile Aytuğ Koyuncu'ya dava açtı.

2 Simit Sarayı'nı krize sürükleyen süreç New York ve Londra gibi dünyanın merkezi olan şehirlerinde devletten aldığı teşviklerle mağazalar açan Simit Sarayı, başarısızlığının faturasını yine devlete ödetti.

3 Amasya'da yaralı güvercin belediyeye sığındı Gözünden yaralanan ve uçamayan güvercin, belediye personeli sahip çıktı.

4 Ziraat Bankası Simit Sarayı'nı alıyor Ziraat Bankası, ekonomik olarak zor günlerde olan Simit Sarayı'nın yüzde 51'lik hissesini satın almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

5 En genç başbakanla Macron'un samimiyeti Emmanuel Macron ile dünyanın en genç başbakanı Sanna Marin'in, AB Zirvesi'ndeki yakınlığı dikkat çekti.

6 Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Isparta'da, aynı aileden 5 kişinin yaralandığı kazada, sürücü 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.