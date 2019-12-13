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En genç başbakanla Macron'un samimiyeti

Emmanuel Macron ile dünyanın en genç başbakanı Sanna Marin'in, AB Zirvesi'ndeki yakınlığı dikkat çekti.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 17:21..
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En genç başbakanla Macron'un samimiyeti

Finlandiya'da geçen hafta Başbakan Antti Rinne'nin istifasının ardından 34 yaşındaki Sanna Marin yerine geçmiş ve dünyanın en genç başbakanı olmuştu.

Finlandiya'nın yeni Başbakanı Sanna Marin, bu unvanla ilk resmi AB Zirvesi'ne katıldı.

MACRON'LA SAMİMİ ANLARI

Zirvede Marin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki samimi anlar objektiflere böyle yansıdı. Macron ile Marin'in samimiyeti üzerine "iyi arkadaş oldular" yorumları yapıldı.

En genç başbakanla Macron'un samimiyeti

BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Macron'a bakışları da dikkat çekti.

En genç başbakanla Macron'un samimiyeti

En genç başbakanla Macron'un samimiyeti

En genç başbakanla Macron'un samimiyeti

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