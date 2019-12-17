En güçlü mobil işlemci Snapdragon 865'in en iyi 5 özelliği

Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde sıkça gördüğümüz Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemci modeli, yavaş yavaş yerini bir sonraki işlemci olan Snapdragon 865‘e bırakacak.

İki hafta önce Hawaii’de gerçekleştirdiği teknoloji zirvesinde sahneye çıkan Qualcomm, merakla beklenen işlemcisi Snapdragon 865 modelini duyurmuştu.

Önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak üst seviye akıllı telefonlara güç verecek yeni işlemcinin en iyi 5 özelliğine daha yakından bakalım.

1. 200 MEGAPİKSELE KADAR KAMERA DESTEĞİ

Snapdragon 865'teki en büyük güncellemelerin, kamera kısmında olduğunu söylemek yanlış olmaz. 200MP'e kadar olan kamera sensörlerini destekleyen yeni işlemci, 30FPS’de 8K video çekme ve 60FPS’de 8K video çözümleme gibi özelliklere de sahip.

Snapdragon 865, Dolby Vision HDR standardında canlı video kaydı yapabilen dünyanın ilk mobil işlemcisi olarak da göze çarpıyor.

2. GOOGLE PLAY STORE ÜZERİNDEN SÜRÜCÜ GÜNCELLEMELERİ

Qualcomm'dan yapılan açıklamada, 2020'de piyasaya çıkacak akıllı telefonlara güç verecek Snapdragon 865, Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G modellerinin, Google Play Store üzerinden güncelleme alacağı vurgulandı.

Qualcomm'un bu hamlesi, akıllı telefon sektörüne farklı bir boyut kazandıracak. Çünkü işlemcilerde meydana gelen sorunlar, performans iyileştirmeleri ve bunun gibi birçok yenilik, Play Store sürücü güncellemeleri ile yapılabilecek.

3. YÜZDE 25 DAHA HIZLI PERFORMANS

Saniyede 15 trilyon işlem kapasitesine sahip olan yeni işlemci, bir önceki modelden yüzde 25 daha fazla performanslı çalışacak. Ayrıca işlemcide, gelişmiş yapay zeka algoritmaları da kullanılacak.

4. X55 5G MODEM DESTEĞİ

Bildiğiniz gibi son zamanlarda piyasaya çıkan akıllı telefonlarda, Qualcomm'un X55 5G modemi kullanılıyor. Ancak bu modem, Snapdragon 865'in içinde yer almayacak. Yani akıllı telefon üreticileri, X55 5G modemi ayrı bir şekilde telefonlara ekleyecek. Ayrıca Snapdragon 865, 7.5Gbps hıza ulaşması beklenen 5G ağlarına tam destek sağlıyor.

5. YENI OYUN ÖZELLİKLERİ

Bu yılın başlarında Qualcomm, büyük ölçüde oyunlarla ilgili çeşitli iyileştirmeler getirmeye odaklanan Snapdragon 855 Plus'ı piyasaya sürmüştü. Şirket, Snapdragon 865 ile de oyunların performansını artırmaya odaklanmış gibi görünüyor.

Desktop Forward Rendering, Qualcomm game Color Plus v2.0, Qualcomm Game Smoother ve daha birçok özelliğe sahip yeni işlemci, oyunların performansını artırmak için yapay zeka desteğine de sahip.

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