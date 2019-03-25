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En güzel Van kedisi Spak adlı kedi oldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda "Spak" isimli kedi 95 puanla birinci seçildi.

AA | 25.03.2019 - 09:30..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
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Biri mavi diğeri sarı renk gözleri, kar beyaz tüyleri ve asil duruşlarıyla dikkati çeken Van kedilerinin katıldığı yarışmaya vatandaşlar ile kente gelen turistler yoğun ilgi gösterdi.

Oylama öncesinde konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van kedisinin dünyanın en güzel kedilerinden biri olduğunu, katıldıkları tüm fuarlara Van kedisini götürdüklerini söyledi.

En güzel Van kedisi Spak adlı kedi oldu

SPAK'A BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Yapılan oylamada 95 puan alan "Spak" isimli Van kedisi birinci seçildi.

Kedinin sahibi Burcu Utkaner Kaval, 2 yıldır baktığı kedisinin birinci seçilmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

En güzel Van kedisi Spak adlı kedi oldu

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