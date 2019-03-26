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En güzel Van kedisine özel bakım yapılıyor

Van'da düzenlenen yarışmada birinci olan 'Spak'ın sahibi öğretmen Burcu Utkaner Kaval, evde kedisine özel bakım uyguluyor.

AA | 26.03.2019 - 16:49..
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Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 yıl önce sokak hayvanlarından etkilenerek kedi beslemeye karar veren Bilişim ve Teknoloji öğretmeni Burcu Utkaner Kaval, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinden aldığı ve ismini "Spak" koyduğu kediyi bir an olsun yanından ayırmıyor.

En güzel Van kedisine özel bakım yapılıyor

YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU

Her gün temizliğini yaparak mamasını veren Kaval, bembeyaz tüyleri, renkli gözleri ve duygusal yapısıyla bilinen Van kedisini hiç yalnız bırakmayarak, ona özenle bakıyor.

Kaval, evin maskotu haline gelen kediyi kentte düzenlenen "Van Kedisi Güzellik Yarışması"nda podyuma çıkardı ve Spak "en güzel kedi" seçildi.

En güzel Van kedisi 'Spak'a özel bakım İZLE

TÜM BAKIMINI ÖZENLE YAPIYORUZ

Kaval, hayvanların bakılmaya ve sevilmeye muhtaç olduğunu vurguladı. Çocukların da hayvanlarla büyümesinin önemli olduğunu belirten Kaval, "Van kedisi fazlasıyla ilgi istiyor. Bazen beraber uyuyoruz. Kedinin tüm bakımını aksatmadan yapıyoruz. Tırnaklarının kesimine, tüylerinin taranmasına ve banyosuna çok önem gösteriyoruz. Bunun yanında periyodik olarak veterinere götürerek aşısını yapıyoruz çünkü onun sağlığı bizim sağlığımız kadar önemli." dedi.

İki senedir evde beraber yaşadıklarını ve ona çok alıştığını anlatan Kaval, "Evimizin üçüncü bir bireyi oldu. Ona çocuk muamelesi yapıyoruz, hafta sonları alışverişe götürüyoruz, tatile beraber gidiyoruz, olabildiğince ayrı kalmamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

En güzel Van kedisine özel bakım yapılıyor

GÜZELLİĞİ TESCİLLENDİ

Kaval, bakımını sürekli yaptıkları için kedilerinin yarışmada güzelliğiyle ön plana çıktığını kaydederek, "Podyumda biraz ürktü ama kedimizin güzelliğiyle dereceye gireceğini bekliyorduk. Böylece güzelliği tescillendi. Çok mutluyuz. Hayvanların dili yok, bize tepkilerini, duygularını dile getiremiyorlar. Canları yandığında üzülüyorlar ama biz bunun farkında olmuyoruz. Bu nedenle hayvanlara itinayla yaklaşalım. Kedi sahiplenme konusunda herkes çok duyarlı olmalı. Onları sokağa terk etmemeliyiz." dedi.

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