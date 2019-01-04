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En hızlı Mercedes AMG GT 63S baş döndürüyor

Alman devinin en hızlı modeli olacak olan Mercedes-AMG GT 63S, seri üretime başlıyor. Test sürüşleri ile bütün beklentileri karşılayan modelin, 100 km/s süresi ise sadece 3.2 saniye.

Özel İçerik | 04.01.2019 - 10:22..
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2018 Cenevre Fuarı'nda adından en çok söz ettiren modellerden birisi olan 2019 Mercedes-AMG GT 63S, çift turbolu 4.0 litrelik V8 motoru ile 640 beygir gücünde yollara çıkacak. Bir diğer versiyonun ise gücü 585 hp.

En hızlı Mercedes AMG GT 63S baş döndürüyor

MERCEDES'İN EN HIZLI MODELİ OLMASI BEKLENİYOR

100 km/saat hıza 3.2 saniyede ulaşan AMG GT, 310 km. hıza kadar ulaşabiliyor. Tabii, dünyada bu hızda yolculuk yapabileceğiniz sayılı yerler olsa da hız tutkunlarını gayet tatmin edecek bir özellik olarak göze çarpıyor.

En hızlı Mercedes AMG GT 63S baş döndürüyor

En hızlı Mercedes AMG GT 63S baş döndürüyor ViDEO

PANAMERA'YA RAKİP GELİYOR

Yandan ve arkadan bakıldığında Porsche Panamera ile oldukça benzer bir tasarıma sahip araç, doğrudan Panamera'nın rakibi olarak konumlandırılıyor. Mercedes'in yeni tasarım anlayışından izler taşıyan yeni AMG GT, iki kapılı versiyonuyla kıyaslandığında, daha büyük bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

İÇ PANELİN UZAY MEKİĞİNDEN FARKI YOK

Geniş ekranlı dijital kokpitin standart olarak sunulacağı araçta, 12.3 inç bir multimedya ekranı yer alıyor. Tabii sadece multimedya değil, aracın birçok fonksiyonu bu ekrandan kontrol edilebiliyor. Ekran, klasik, spor ve süper-spor olarak üç farklı temaya sahip. Onlarca özellikli geniş panelden, arabanın her bir noktasını kontrol etmek mümkün.

En hızlı Mercedes AMG GT 63S baş döndürüyor

SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

Mercedes, bu modelin üretimi için 1.6 milyar euro’yu gözden çıkarttı. Seri üretimi önümüzdeki günlerde başlıyor. 2020'de satışa hazır olması beklenen aracın, Türkiye’de şimdilik tahmin edilen fiyatı ise 2 milyon TL.

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