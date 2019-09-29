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En iyi akıllı telefonlar sıralaması

Hem karşılaştırma yapmanız hem de rehber olarak kullanabilmeniz için en iyi akıllı telefonları sıraladık.

Haber Merkezi | 29.09.2019 - 17:44..
  1. Haberler
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Akıllı telefon piyasasındaki onlarca üretici, her yıl yüzlerce telefon piyasaya sürüyor.

Bu telefonlar, kişisel olarak en yüksek bütçe ayırdığımız teknolojik ihtiyacımız haline geldiler.

Her ne kadar fiyatlar artsa da çıkan yeni telefonları almak isteyenler var. İşte en iyi akıllı telefonlar sıralaması;

1. SIRADA ONE PLUS 7T

Listenin başına Çin üretimi OnePlus 7T yerleşti. Açıklamaya göre bu telefon, 2019 yılının Android cihazları arasında en yüksek verimi gösteriyor, güzel bir dış görünüme sahip olan cihazda mükemmel bir kamera ve güçlü bir pil mevcut.

En iyi akıllı telefonlar sıralaması

IPHONE 11 2. SIRAYA YERLEŞTİ

İkinci sırada Apple’ın ürettiği iPhone 11 gösterildi. Bu cihazın mükemmel 6.1 inçlik ekranla ve güçlü bir işlemciyle donatıldığı ve üzerinde çok verimli bir kameranın bulunduğu belirtildi.

En iyi akıllı telefonlar sıralaması

3. SIRADA ONEPLUS 7 PRO

Listenin üçüncüsüyse OnePlus’un 7 Pro adlı farklı bir modeli oldu. Açıklamada bu telefonun sahip olduğu verimli işlemcinin ve iyi kameranın yanı sıra parmak izi ve yüz tanıma sensörlerinin son derece hızlı çalıştığı vurgulandı.

En iyi akıllı telefonlar sıralaması

GOOGLE PIXEL 4. SIRAYI ALDI

Sıralamanın dördüncü basamağına Google’ın sunduğu Pixel 3a ve Pixel 3a XL cihazları yerleşti. Yazara göre bu telefonlar çok iyi performans göstermekle birlikte uzun süre boyunca kullanılabiliyor ve OLED ekranlarla donatılmış durumda.En iyi akıllı telefonlar sıralaması

5. SIRADA ONEPLUS 6T

Beşinci sıradaysa yine OnePlus’un 6T modeli yer aldı. Üreticinin diğer ürünlerinde olduğu gibi bu telefonu da farklı kılan özellikler iyi performans, uzun süreli kullanım, hızlı parmak izi ve yüz tanıma sensörleri. Yazıya göre bu cihaz ayrıca süper hızlı şarj cihazı ile de donatılmış durumda.

En iyi akıllı telefonlar sıralaması

Bu modellerin yanı sıra listeye Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus, ayrıca iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max cihazları da girdi.

 

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