En iyi kameraya sahip 7 akıllı telefon

Son zamanlarda piyasaya çıkan akıllı telefonlarda, birden fazla arka kamera kurulumu sıkça karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon üreticileri, farklı kamera özelliklerini telefonlara ekleyerek rekabeti farklı bir boyuta taşımış durumca. İlk başta iki arka kameralı akıllı telefonlar piyasaya çıktığında bir hayli şaşırsak da ardından kamera sayılarının gün geçtikçe artması, bizi bu duruma oldukça alıştırdı.

Peki akıllı telefon üreticileri sadece kamera sayısına mı odaklanıyor? Tabii ki hayır. Üreticiler son zamanlarda piyasaya sürdüğü telefonlarda, daha yüksek megapiksel değerleri ve daha iyi zoom özellikleri kullanamaya başladı.

Sizler için hazırladığımız aşağıdaki listede, farklı özellikler için gruplandırdığımız en iyi kameraya sahip 7 akıllı telefonu bulabilirsiniz.

1. GENEL OLARAK EN İYİSİ: GOOGLE PIXEL 3 VE PIXEL 3 XL

Google'ın Pixel serisi akıllı telefonları kamera konusunda her zaman diğer telefonlardan bir adım önde olmuştur. Üstelik rakip üreticiler çoklu arka kamera kurulumları benimserken Google ise tek bir arka kamera ile rakiplerine meydan okumayı başarıyor. Özellikle telefonlarda bulunan gece modu özelliği, düşük ışıkta muhteşem fotoğraflar karşımıza çıkarıyor.

Google Pixel 3 ve 3XL telefonlarının en büyük artılarından biri de yukarıda bahsettiğimiz gece modu özelliğinin bulunması. Telefonların eksileri olarak ise 4K 60 fps video desteğinin olmamasını söyleyebiliriz.

2. DÜŞÜK IŞIKTA EN İYİSİ: HUAWEI P30 PRO

Huawei, bu yıl içinde piyasaya sürdüğü P30 serisinde Leica ile iş birliği yaparak kamera performansını oldukça artırmış durumda. Dörtlü kamerası sayesinde oldukça iyi fotoğraflar çekebilen P30 Pro modeli, şu anda DxO Mark kamera testlerinde zirvede yer alıyor. Telefonun düşük ışıkta oldukça iyi sonuçlar vermesi, en iyi düşük ışık kamerası olduğunu rahatlıkla söylememizi sağlıyor.

Huawei P30 Pro'da, 40 MP + 20 MP + 8 MP olmak üzere 3 adet arka kamera bulunuyor. Bu kameralar sayesinde, 5X optik yakınlaştırma ve 50X dijital yakınlaştırma yapılabiliyor. Daha çok fotoğraf makinelerinde gördüğümüz bu derece yakınlaştırmaların bir cep telefonunda da yer alması, özellikle fotoğraf tutkunları için oldukça etkileyici bir özellik. Telefonun ön tarafında ise 32 megapiksel değerinde tek bir kamera bulunuyor



3. VİDEO ÇEKİMLERİ İÇİN EN İYİSİ: SAMSUNG GALAXY S10 VE S10 PLUS

Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Galaxy S10 serisinde, Galaxy S9'un kamera performansını oldukça geliştirerek karşımıza çıktı. Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus modellerindeki kameraların en önemli özelliği ise video kaydı. Samsung'un kullanıcılara sunduğu süper sabitleme özelliği ile oldukça fazla hareketli sahnelere sahip videolarda bile mükemmel sonuçlar elde edebiliyorsunuz.

12 MP geniş açılı lens + 16 MP ultra geniş açılı lens + 12 MP telefoto lens olmak üzere 3 arka kameraya sahip Samsung Galaxy S10 'un ön tarafında ise 4K video kaydı yapabilen 10 megapiksellik bir kamera bulunuyor.

16 MP + 16 MP + 12 MP çözünürlüğünde 3 arka kameraya sahip Galaxy S10 Plus'ın ön tarafında ise 10 MP + 8 MP olmak üzere iki adet kamera bulunuyor.



4. EN İYİ PORTRE MODU: iPHONE XS VE XS MAX

Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone X serisi, en iyi kameraya sahip android telefonlarıyla 2019 yılında da savaşmaya devam ediyor. Ancak gelişen akıllı telefonlar ve kamera özellikleriyle beraber iPhone'un biraz geride kaldığını söyleyebiliriz. Apple ise bu durumun farkında ve önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni iPhone modelleri ile fotoğrafçılık konusunda yeniden iddialı konuma gelmeyi amaçlıyor.

iPhone XS ve XS MAX'te bulunan Smart HDR ve derinlik kontrol modu, bu iki telefonu portre fotoğrafçılığı için mükemmel yapıyor. Özellikle fotoğraflara bokeh efekti vermek için oldukça kullanışlı olan bu telefonlar, çekim yaptıktan sonra bokeh seviyesini değiştirmenize de olanak tanıyor.

5. EN İYİ ZOOM: OPPO RENO 10X ZOOM

Son zamanlarda akıllı telefon üreticilerinin üzerinde durduğu kamera özelliklerinden bir tanesi de yakınlaştırma miktarı. Bildiğiniz gibi Huawei'nin P30 modeli 50X zoom özelliğini destekliyor. Ancak zoom konusunda Huawei'nin karşısına Oppo Reno gibi oldukça dişli bir rakip çıkıyor.

Yakın zamanda ülkemizde de satışa çıkan Oppo Reno 10X zoom modeli, 5X optik yakınlaştırma yapmasının yanı sıra görüntü kaybı olmadan 10X hibrit yakınlaştırma da yapabiliyor. Ayrıca Oppo, yayınlayacağı bir yazılım güncellemesiyle telefondaki zoom miktarını 60X'e çıkaracak ve böylece telefon Huawei P30 Pro'nun bir adım önüne geçmiş olacak.

6. SELFİE İÇİN EN İYİSİ: ASUS ZENFONE 6

Listemizdeki en yenilikçi kamera özellikleri ile gelen telefon Asus'un Zenfone 6 modeli. Telefonun en iyi selfie telefonu olmasının en büyük nedeni ise sahip olduğu mekanizma sayesinde güçlü arka kameraların ön kamera olarak kullanılabilmesi.

Yukarıda da görebileceğiniz gibi sahip olduğu mekanizma sayesinde arka kameralarını ön kamera gibi kullanabileceğiniz Asus Zenfone 6, 48 MP + 13 MP olmak üzere çift kamera ile birlikte geliyor.

7. EN UYGUN FİYATLI: GOOGLE PIXEL 3A

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 3 telefonundan tasarım olarak pek bir farkı bulunmayan Google Pixel 3a, yapay zeka destekli 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera ile Pixel 3 ailesinde karşımıza çıkan gece modu özelliğini de destekliyor. Orta seviye bir akıllı telefon olmasına rağmen Pixel 3'ün etkileyici kamera performansına sahip olan Pixel 3a, uygun fiyatlı ve iyi bir kameraya sahip telefon arayan kullanıcılar tarafından tercih edilebilir.

Peki sizce en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar hangileri? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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