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En mutlu günlerini sel vurdu

Aksaray'da şiddetli yağan yağmur nedeniyle oluşan sel, düğünde eğlenenleri vurdu; kadınlar, su basması üzerine sandalyelerin üstüne çıkarak korunmaya çalıştı.

DHA | 17.06.2019 - 17:47..
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Ortaköy ilçesinde düğüne gelen davetliler, aniden bastıran yağmur ve doluya hazırlıksız yakalandı.

Yağmurdan korunmak için sığındıkları çadıra da su basınca düğüne gelen kadınlar, büyük panik yaşadı. Bazıları oturdukları sandalye üzerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.

SUYA KAPILMAMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA VERDİLER

Dengesini kaybeden bir kadın ise suya düştü. Akıntıya kapılan kadını, düğündeki vatandaşlar kurtardı. Çadırdaki kadınların, kucaklarındaki çocuklar ile birlikte el ele verip suya kapılmamak için büyük çaba gösterdiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düğün alanını sel bastı VİDEO

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