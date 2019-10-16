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En popüler 10 korku oyunu

Korku ve gerilimi oldukça fazla hissedeceğiniz 10 farklı korku oyununa göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 17:39..
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Günümüzde oldukça gelişen oyun sektörü nedeniyle Twitch ve YouTube gibi platformlar, popülerliğini günden güne artırıyor. Bu platformlarda en çok izlenen yayınların ve videoların başında ise korku oyunları geliyor. Aniden karşınıza çıkan yaratıklar ve gerilim dolu atmosferler, bir de etkileyici grafiklerle birleşince, ortaya oynaması oldukça keyifli yapımlar çıkabiliyor.

Biz de sizler için, yayınlandığı andan itibaren oldukça popüler olan 10 korku oyununu aşağıdaki videoda listeledik.

YALNIZ OYNAMAK İSTEMEYECEĞİNİZ 10 POPÜLER KORKU OYUNU YouTube'dan İZLE

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