taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.055
Euro
6.7839
Altın
1285.37
Borsa
86180.87
Gram Altın
250.274

Cruise rotanızı seçin lüks tatilinizi yapın

Sürekli bavul toplamak, oteller arasında mekik dokumak, yollarda zaman kaybetmek yok; cruise gemisinde seyahat edecekseniz işte en güzel rotaları…

Özel İçerik | 27.05.2019 - 15:42..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş

Aybüke SENGİR/ [email protected]

Şöyle düşünebilirsiniz, birçok ülkeyi tek bir seyahatte görmek isteyebilirsiniz. Her tatil modelinde olduğu gibi gemiyle yapılan tatillerde de, hemen her bütçeye hitap eden bir tur bulabilirsiniz. Son yıllarda da oldukça popüler hale gelen lüks gemi seyahati, bu bayram ne yapacağını bilemeyenlerin de fikrini değiştirebilir. Tatile gidilen bölge, seçilen cruise firması, turun kapsadığı özellikler ve farklı kabin alternatifleri sayesinde siz de bütçenize uygun bir plan yapabilirsiniz.

En çok tercih edilen rotaları da sizin için derledik;

1.SIRADA YUNAN ADALARI VAR

Türkiye’den çıkan ve Kuşadası hareketli gerçekleşen cruise turları, Ege Denizi’nin en güzel Yunan adalarına götürüyor.

Sadece Türkler tarafından değil, Avrupa’da hatta Amerika’da yaşayan birçok kişi tarafından ziyaret edilen Yunan Adaları, bize çok yakın olması, uçak bileti içermemesi ve 3-4 gün sürmesi sayesinde de ekonomik bir alternatif oluşturuyor.

Cruise rotanızı seçin lüks tatilinizi yapın

AKDENİZ TURLARININ POPÜLER ŞEHİRLERİ

Akdeniz, hem Avrupa’nın en güzel kesimi hem de en meşhur liman şehirlerini barındırıyor. Deniz ürünlerinin lezzetiyle ön planda olan İspanya, deniz kenarındaki rengarenk kasabalarıyla İtalya ve Fransa, tarihi sokakları ve heykelleriyle büyüleyen Floransa, Akdeniz rotasının gözdeleri.

Cruise rotanızı seçin lüks tatilinizi yapın

İstanbul’dan uçuş planını da kapsayan Akdeniz turu, cruise tatilini ilk kez deneyecek kişiler tarafından çokça tercih ediliyor.

AVRUPA’NIN EN PAHALI İKİ ÜLKESİ: İNGİLTERE-İRLANDA DENİZDEN KEŞİF

Avrupa’nın en pahalı ülkeleri olan Birleşik Krallık ve İrlanda, Avrupa’nın kuzey denizini, farklı şehirleri gezerek görmenin en farklı yolu bu olsa gerek.

Konaklamadan yemeğe, eğlence hayatından müze girişlerine kadar pahalı bir tatil alternatifi sunan bu ülkeleri cruise gemileriyle daha ekonomik yaşayabilirsiniz. İngiltere, İskoçya ve İrlanda’yı tek bir seyahatte, tatil boyunca aynı odada kalarak ve tam pansiyon özelliği sayesinde bütçenizi kontrol ederek geçirmenin tek yolu cruise tatili.Cruise rotanızı seçin lüks tatilinizi yapın

SIRA DIŞI DENEYİM OLARAK ALASKA

Cruise tatillerinde son dönemlerde popüler olan rotalardan biri Alaska. Özellikle daha önce cruise gemisi ile yolculuk deneyimine sahip olan kişilerin tercih ettiği Alaska, Kuzey Kutbu’na en yakın ülke.

Tatile gittiğinizde yaşadığınız coğrafyadan tamamen uzaklaşmak, sık sık görmediğimiz balina, fok balıkları gibi canlıları görmek isterseniz dünyanın bambaşka bir yüzüne, Alaska’yı görerek değişik bir tatil yapabilirsiniz.

Cruise rotanızı seçin lüks tatilinizi yapın

UZAK DOĞU’YU KEŞFEDİN

Uzak Doğu, bahar ya da sonbahar dönemlerinde çok tercih edilen bir rota.

Türkiye’den ortalama 13-15 saatlik uçak yolculuğu yaptıktan sonra, Uzak Doğu şehirlerini, sıcak havalarda ulaşım nedeniyle çok yorulmadan gezmek isteyenler bu yıl da cruise tatillerinde görmeyi tercih ediyor. Hangi Cruise seyahatine çıkacağına karar verdiyseniz, gitmeyi planladığınız Cruise turunu en uygun fiyata bulabilmek için önce gideceğiniz yeri sonra ne kadar lüks bir tatil yapmak istiyorsunuz ona karar verin. Şimdiden iyi tatiller…

Cruise rotanızı seçin lüks tatilinizi yapın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 Haziran seçimleri için rakamlar ortaya çıkıyor

23 Haziran seçimleri için rakamlar ortaya çıkıyor

525
Vakıfbank'ın yeni patronu: Abdulkadir Aksu

Vakıfbank'ın yeni patronu: Abdulkadir Aksu

287
Oğuz Haksever'in Cumhurbaşkanı Erdoğan gafı

Oğuz Haksever'in Cumhurbaşkanı Erdoğan gafı

307
Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı adımı

Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı adımı

79
Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

331
Japonya 105 adet F-35 alacak

Japonya 105 adet F-35 alacak

121
Taksi fiyatlarına zam yolda

Taksi fiyatlarına zam yolda

415
[+] Görüş bildir