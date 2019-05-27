Cruise rotanızı seçin lüks tatilinizi yapın

Şöyle düşünebilirsiniz, birçok ülkeyi tek bir seyahatte görmek isteyebilirsiniz. Her tatil modelinde olduğu gibi gemiyle yapılan tatillerde de, hemen her bütçeye hitap eden bir tur bulabilirsiniz. Son yıllarda da oldukça popüler hale gelen lüks gemi seyahati, bu bayram ne yapacağını bilemeyenlerin de fikrini değiştirebilir. Tatile gidilen bölge, seçilen cruise firması, turun kapsadığı özellikler ve farklı kabin alternatifleri sayesinde siz de bütçenize uygun bir plan yapabilirsiniz.

En çok tercih edilen rotaları da sizin için derledik;

1.SIRADA YUNAN ADALARI VAR

Türkiye’den çıkan ve Kuşadası hareketli gerçekleşen cruise turları, Ege Denizi’nin en güzel Yunan adalarına götürüyor.

Sadece Türkler tarafından değil, Avrupa’da hatta Amerika’da yaşayan birçok kişi tarafından ziyaret edilen Yunan Adaları, bize çok yakın olması, uçak bileti içermemesi ve 3-4 gün sürmesi sayesinde de ekonomik bir alternatif oluşturuyor.

AKDENİZ TURLARININ POPÜLER ŞEHİRLERİ

Akdeniz, hem Avrupa’nın en güzel kesimi hem de en meşhur liman şehirlerini barındırıyor. Deniz ürünlerinin lezzetiyle ön planda olan İspanya, deniz kenarındaki rengarenk kasabalarıyla İtalya ve Fransa, tarihi sokakları ve heykelleriyle büyüleyen Floransa, Akdeniz rotasının gözdeleri.

İstanbul’dan uçuş planını da kapsayan Akdeniz turu, cruise tatilini ilk kez deneyecek kişiler tarafından çokça tercih ediliyor.

AVRUPA’NIN EN PAHALI İKİ ÜLKESİ: İNGİLTERE-İRLANDA DENİZDEN KEŞİF

Avrupa’nın en pahalı ülkeleri olan Birleşik Krallık ve İrlanda, Avrupa’nın kuzey denizini, farklı şehirleri gezerek görmenin en farklı yolu bu olsa gerek.

Konaklamadan yemeğe, eğlence hayatından müze girişlerine kadar pahalı bir tatil alternatifi sunan bu ülkeleri cruise gemileriyle daha ekonomik yaşayabilirsiniz. İngiltere, İskoçya ve İrlanda’yı tek bir seyahatte, tatil boyunca aynı odada kalarak ve tam pansiyon özelliği sayesinde bütçenizi kontrol ederek geçirmenin tek yolu cruise tatili.

SIRA DIŞI DENEYİM OLARAK ALASKA

Cruise tatillerinde son dönemlerde popüler olan rotalardan biri Alaska. Özellikle daha önce cruise gemisi ile yolculuk deneyimine sahip olan kişilerin tercih ettiği Alaska, Kuzey Kutbu’na en yakın ülke.

Tatile gittiğinizde yaşadığınız coğrafyadan tamamen uzaklaşmak, sık sık görmediğimiz balina, fok balıkları gibi canlıları görmek isterseniz dünyanın bambaşka bir yüzüne, Alaska’yı görerek değişik bir tatil yapabilirsiniz.

UZAK DOĞU’YU KEŞFEDİN

Uzak Doğu, bahar ya da sonbahar dönemlerinde çok tercih edilen bir rota.

Türkiye’den ortalama 13-15 saatlik uçak yolculuğu yaptıktan sonra, Uzak Doğu şehirlerini, sıcak havalarda ulaşım nedeniyle çok yorulmadan gezmek isteyenler bu yıl da cruise tatillerinde görmeyi tercih ediyor. Hangi Cruise seyahatine çıkacağına karar verdiyseniz, gitmeyi planladığınız Cruise turunu en uygun fiyata bulabilmek için önce gideceğiniz yeri sonra ne kadar lüks bir tatil yapmak istiyorsunuz ona karar verin. Şimdiden iyi tatiller…