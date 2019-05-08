taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1804
Euro
6.927
Altın
1289.46
Borsa
90841.61
Gram Altın
255.864

En son İstanbul uçağında görülen Vuslat, 5 gündür kayıp

Muğla'da ders bitiminde eve dönmeyen 17 yaşındaki Vuslat Kocaoğlan'dan 5 gündür haber alınamıyor.

DHA | 08.05.2019 - 12:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde çalışan Nihat Kocaoğlan, 3 Mayıs cuma günü kızı Vuslat Kocaoğlan'ı otomobiliyle eğitim gördüğü Turgutreis Anadolu Lisesi'ne bıraktı.

İSTANBUL'A GİTTİ

Baba Kocaoğlan ve öğretmen anne Müge Kocaoğlan, gün içinde kızlarıyla telefonla görüştü. Ancak Vuslat, ders bitiminde eve dönmedi. Kızlarını aradıkları cep telefonunun kapalı olduğunu gören aile, Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün lisanslı boksörü olan aynı zamanda basketbol hakemliği yapan liseli Vuslat'ın uçakla İstanbul'a gittiğini belirledi. Polis her yerde genç kızı ararken baba Nihat Kocaoğlan, şunları söyledi:En son İstanbul uçağında görülen Vuslat, 5 gündür kayıp

"BİR KIZIN KARŞILADIĞINI GÖRDÜK"

"Vuslat'ın okulundaki arkadaşlarıyla görüştüm. Arkadaşları, kızımın Facebook'tan S.Ç. isimli bir kız ile tanıştığını, o kızın Vuslat'ı İstanbul'a davet ettiğini söyledi. Yapılan araştırmalar sonunda Vuslat'ın Milas- Bodrum Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gittiği ortaya çıktı. Eşimle birlikte İstanbul'a gittik. Polis ekipleri tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, evladımızı havalimanında bir kızın karşıladığını gördük. Vuslat'ın şu anda İstanbul'da olduğu kesin. Yerini bilen lütfen bizi ya da polisi arasın."

En son İstanbul uçağında görülen Vuslat, 5 gündür kayıp

"GÖREN VE DUYANLARIN BİZLERE ULAŞMASINI İSTİYORUZ"

Anne Müge Kocaoğlan da, "Yavrumuzun hiçbir sıkıntısı yoktu. Günlerdir perişan durumdayız. Kaybolduğu günden bu yana uyku uyumadık. Gören ve duyanların insanlık namına bizlere ulaşmasını istiyoruz. Aklımıza kötü şeyler getirmemeye çalışıyoruz. Yetkililerin bir an önce kızımı bulmasını istiyorum" dedi.En son İstanbul uçağında görülen Vuslat, 5 gündür kayıp

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi

Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi

389
Kenyalılardan yerel otomobil

Kenyalılardan yerel otomobil

369
Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

303
Liverpool'dan tarihi geri dönüş

Liverpool'dan tarihi geri dönüş

97
Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

235
CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

133
Gökhan Özoğuz'un Ekrem İmamoğlu paylaşımları

Gökhan Özoğuz'un Ekrem İmamoğlu paylaşımları

300
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir