En stresli şehirlerde İstanbul 30'uncu sırada yer aldı

Dünyanın en stresli şehirlerini konu alan bir araştırma yapıldı.

146 ÜLKE BAZ ALINDI

Buna göre Megakent İstanbul, en stresli şehirler arasında 30'uncu sırayı aldı. 146 ülkenin baz alındığı araştırmaya göre, listenin başını ise Bağdat çekti.

İLK BEŞ LİSTESİ

Zipjet verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, bu araştırma 2018 yılını kapsadı. Bağdat'ın en stresli şehir olarak belirlendiği araştırmaya göre, ilk 5 listesi ise şu şekilde açıklandı:

1- Bağdat (Irak'ın başkenti)

2- Kabil (Afganistan'ın başkenti)

3- Lagos (Nijerya'nın en büyük şehri ve eski başkenti)

4- Dakar (Senegal Cumhuriyeti'nin başkenti)

5- Kahire (Mısır'ın başkenti)

30- İstanbul (Türkiye'nin en kalabalık şehri)





HEPSİ MÜSLÜMAN ÜLKE

Öte yandan, açıklanan verilere göre ilk 5'e giren şehirlerin özellikle Müslüman ülkelerden olması dikkatlerden kaçmadı.