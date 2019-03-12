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En stresli şehirlerde İstanbul 30'uncu sırada yer aldı

Dünyanın en stresli şehirleri belli oldu. Buna göre Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul, 30’uncu sırada yer aldı. İlk beşteki tüm şehirlerin Müslüman ülkelerden yer alması dikkat çekti.

İHA | 12.03.2019 - 12:21..
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GĞ4OT

Dünyanın en stresli şehirlerini konu alan bir araştırma yapıldı.

146 ÜLKE BAZ ALINDI

Buna göre Megakent İstanbul, en stresli şehirler arasında 30'uncu sırayı aldı. 146 ülkenin baz alındığı araştırmaya göre, listenin başını ise Bağdat çekti.

En stresli şehirlerde İstanbul 30'uncu sırada yer aldı

İLK BEŞ LİSTESİ

Zipjet verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, bu araştırma 2018 yılını kapsadı. Bağdat'ın en stresli şehir olarak belirlendiği araştırmaya göre, ilk 5 listesi ise şu şekilde açıklandı:

1- Bağdat (Irak'ın başkenti)

2- Kabil (Afganistan'ın başkenti)

3- Lagos (Nijerya'nın en büyük şehri ve eski başkenti)

4- Dakar (Senegal Cumhuriyeti'nin başkenti)

5- Kahire (Mısır'ın başkenti)

30- İstanbul (Türkiye'nin en kalabalık şehri)

En stresli şehirlerde İstanbul 30'uncu sırada yer aldı

HEPSİ MÜSLÜMAN ÜLKE

Öte yandan, açıklanan verilere göre ilk 5'e giren şehirlerin özellikle Müslüman ülkelerden olması dikkatlerden kaçmadı.

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