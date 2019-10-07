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En tehlikeli yolun yeni görüntüleri

Çin'in tehlikeli yolları arasında yer alan Guoliang Tüneli, 13 köylü tarafından çeşitli patlayıcı kullanarak 1977'de inşa edildi. Tünelin son yıllardaki görüntüsü ise geçtiğimiz günlerde kaydedildi.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 11:40..
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Çin'de bir dağın oyulmasıyla elde edilen Guoliang Tüneli, görenleri hayrete düşürüyor.

En tehlikeli yolun yeni görüntüleri

Çin'in Guoliang Tüneli ViDEO

13 KÖYLÜ İNŞA ETTİ

Çin hükümetinin yapımına izin vermediği tünel, 13 köylünün uzun uğraşları sonucu inşa edildi.

Köylüler, 1972 - 1977 yılları arasında çeşitli patlayıcılar kullanıp 1.2 km'lik bir tünel kazdı.

En tehlikeli yolun yeni görüntüleri

YAĞMURDA ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Bu yol yapımında bazı köylüler ise hayatlarını kaybett, ancak ortaya ilginç ve bir o kadar da korkutucu bir tünel ortaya çıktı.

Yetkililer bu tünelin özellikle yağmur sonrası tehlikeli ve ölümcül olabileceğini belirtiyor.

En tehlikeli yolun yeni görüntüleri

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