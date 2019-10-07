En tehlikeli yolun yeni görüntüleri

Çin'de bir dağın oyulmasıyla elde edilen Guoliang Tüneli, görenleri hayrete düşürüyor.
13 KÖYLÜ İNŞA ETTİ
Çin hükümetinin yapımına izin vermediği tünel, 13 köylünün uzun uğraşları sonucu inşa edildi.
Köylüler, 1972 - 1977 yılları arasında çeşitli patlayıcılar kullanıp 1.2 km'lik bir tünel kazdı.
YAĞMURDA ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR
Bu yol yapımında bazı köylüler ise hayatlarını kaybett, ancak ortaya ilginç ve bir o kadar da korkutucu bir tünel ortaya çıktı.
Yetkililer bu tünelin özellikle yağmur sonrası tehlikeli ve ölümcül olabileceğini belirtiyor.