En ucuz 10 sıfır otomobil

Nisan ayı itibariyle bazı otomotiv şirketleri fiyat ayarlamalarında bulundu. Ekonomik araç sahibi olmayı bekleyen sürücüler ucuz bir sıfır araç satın almak için kolları sıvadı.
SIFIR ARAÇLARDA ŞAŞIRTAN FİYATLAR
30 Haziran 2019’a kadar sürecek olan ÖTV indirimi için otomotiv şirketleri fiyatlarında düzenlemeler yapmaya devam ediyor. ÖTV indirimi sonrasında otomotiv şirketleri fiyatlarda düzenlemeye gitti.
BÜTÇE DOSTU SIFIR ARAÇLAR LİSTESİ
Otomotiv şirketlerinin fiyatlarda yaptığı düzenlemeler sürücülerin yüzünü güldürdü. Dünyaca ünlü markalar sıfır araçları piyasaya uygun fiyatlarda sürdü. En ucuz sıfır araçlar listesinin en uygun aracı 70 bin lira ile Dacia Sandero Ambiance 1.0
Citroen C-Elysee Live 1.2 PureTech 82hp 6.2 80.000 lira
Toyota Yaris 1.0 Life 84 bin 700 lira
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 82.100 lira
Renault Symbol Joy 1.0 SCe 75bg 72.750 lira
Peugeot 301 ACTIVE 1.2 PureTech 82 hp 87.307 lira
Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel 88.500 lira
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 73.481 lira
Nissan Micra 1.2 A/T 84.320 Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg 70.900 lira
Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg 70.900 lira
Kia Rio HB Cool 1.25L Benzin 81.900 lira