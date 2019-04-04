En ucuz 10 sıfır otomobil

Nisan ayı itibariyle bazı otomotiv şirketleri fiyat ayarlamalarında bulundu. Ekonomik araç sahibi olmayı bekleyen sürücüler ucuz bir sıfır araç satın almak için kolları sıvadı.

SIFIR ARAÇLARDA ŞAŞIRTAN FİYATLAR

30 Haziran 2019’a kadar sürecek olan ÖTV indirimi için otomotiv şirketleri fiyatlarında düzenlemeler yapmaya devam ediyor. ÖTV indirimi sonrasında otomotiv şirketleri fiyatlarda düzenlemeye gitti.

BÜTÇE DOSTU SIFIR ARAÇLAR LİSTESİ

Otomotiv şirketlerinin fiyatlarda yaptığı düzenlemeler sürücülerin yüzünü güldürdü. Dünyaca ünlü markalar sıfır araçları piyasaya uygun fiyatlarda sürdü. En ucuz sıfır araçlar listesinin en uygun aracı 70 bin lira ile Dacia Sandero Ambiance 1.0

Citroen C-Elysee Live 1.2 PureTech 82hp 6.2 80.000 lira

Toyota Yaris 1.0 Life 84 bin 700 lira

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 82.100 lira

Renault Symbol Joy 1.0 SCe 75bg 72.750 lira

Peugeot 301 ACTIVE 1.2 PureTech 82 hp 87.307 lira

Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel 88.500 lira

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 73.481 lira

Nissan Micra 1.2 A/T 84.320 Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg 70.900 lira

Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg 70.900 lira

Kia Rio HB Cool 1.25L Benzin 81.900 lira