En ucuz iPhone'lar: iPhone 11 ve iPhone XR karşılaştırması

Apple, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 3 farklı iPhone modeli tanıttı. Peki yeni iPhone'ların geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone'lardan farkı ne? Biz de sizler için geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X serisinin en ucuzu iPhone XR modeli ile bu yıl tanıtılan en ucuz model iPhone 11'i karşılaştırdık.

TASARIM

Apple'ın bu yıl tanıtılan iPhone 11 ve geçen yıl tanıtılan iPhone XR modellerinin tasarımlarına baktığımızda aslında pek de bir fark olmadığını görebiliyoruz. Her iki telefonun arkası tamamen cam panellerden oluşuyor ve her iki telefon da çentikli bir ekran tasarımıyla karşımıza çıkıyor.

iPhone XR, sahip olduğu IP67 sertifikası nedeniyle 30 dakika boyunca 1 metreye kadar suya dayanıklılık sunarken, iPhone 11 modeli ise IP68 sertifikasıyla beraber 30 dakika boyunca iki metre derinlikteki suya dayanabiliyor. Kısacası iki telefon arasında su derinliği olarak 1 metre fark bulunuyor.

İki telefonu birbirinden ayıran en önemli tasarım farkı ise şüphesiz arka kameralar. iPhone XR modelinde tek arka kamera bulunurken, iPhonw 11 modelinde kare çerçeve içine yerleştirilmiş iki farklı kamera yer alıyor.

Kısacası telefonların arkasını çevirmediğiniz taktirde, iPhone XR ve iPhone 11 modellerini ayırmak hiç de kolay değil.





EKRAN

Hem iPhone 11 hem de iPhone XR, 1792 x 828 piksel çözünürlüğe sahip 6.1 inç Sıvı Retina LCD ekran ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca her iki telefon da 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip. İki telefonda da geniş bir renk gamı sunan True Tone teknolojisi bulunuyor. Bu nedenle geçen yıl ve bu yıl tanıtılan en ucuz iPhone modelleri arasında ekran özellikleri olarak pek bir fark bulunmuyor.

KAMERALAR

iPhone 11 ve iPhone XR arasındaki en büyük farklardan biri de sahip oldukları kamera yetenekleri. iPhone 11'in arkasında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12MP ana kamera ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 12MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip bu kameralar, aynı zamanda 2X optik yakınlaştırma ve 5X'e kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Daha parlak gerçek tonlu flaş ışığı, 6 farklı portre aydınlatması ve yeni nesil Smart HDR teknolojisiyle iPhone 11'in kamerası iPhone XR modeline göre daha ağır basıyor.

iPhone XR modelinde ise f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP tek bir ana kamera yer alıyor. Bu kamera, optik görüntü sabitleme özelliğiyle birlikte 5X'ê kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor. İkinci bir kamerası olmadığı için optik yakınlaştırma yapamayan iPhone XR'da, aynı zamanda birinci nesil Smart HDR teknolojisi kullanılıyor.

iPhone 11!in sahip olduğu her iki arka kamera da 4K 60fps video kaydı yaparken, iPhone XR modeli de 4K 60fps video kaydetmenize izin veriyor.

Bunun yanında iPhone XR'ın ön tarafında 7MP değerinde TrueDepth kamera sistemi bulunuyor. Bu kamera FullHD 60fps video kaydedebiliyor. iPhone 11 modelinde bulunan 12 MP TrueDepth kamera ise 4K 60fps video kaydetmenize izin veriyor.

iPhone XR ve iPhone 11 kameralarındaki en önemli farklardan biri de bazı android akıllı telefonlarda bulunan gece modu özelliği. iPhone XR modelinde bu özellik bulunmazken, iPhone 11'de gece modu özelliği bulunuyor. Gece modu özelliği düşük ışıklı ortamlarda fotoğraflarınızı daha gerçek tonlarla çekebiliyor.

DONANIM

iPhone 11 ve iPhone XR arasındaki ana farklılıklardan bir diğeri de donanımdır. Örneğin iPhone XR modelinde Apple'ın A12 işlemcisi bulunurken, iPhone 11 ise A13 işlemcisinden gücünü alıyor. Apple, A13 ,işemcisinin A12 modelinden yüzde 20 daha hızlı olduğunu ve yüzde 40 daha fazla güç tasarrufu sağladığını açıkladı. Ayrıca iPhone 11!in daha büyük bir bataryaya sahip olduğunu hatırlatalım. Hem A13 işlemcisinin hem de daha büyük bir bataryanın varlığı, iPhone 11 modelini şarj ömrü konusunda iPhone XR modeline göre daha avantajlı hale getiriyor.

FİYAT

Apple, iPhone 11 modelini beklenenden daha ucuz bir fiyat olan 699 dolardan satışa çıkaracak. Tanıtım etkinliği sırasında bir de sürprize imza atan şirket, iPhone XR'ın 749 dolar olan fiyatını da 599 dolara indirdiğini açıkladı. Kısacası iPhone 11 ve iPhone XR modelleri arasında 100 dolarlık bie fiyat farkı bulunuyor.

Peki siz olsanız hangi telefonu tercih ederdiniz? 599 dolarlık iPhone XR modelini mi, yoksa 100 dolar daha fazla verip iPhone 11 modelini mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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