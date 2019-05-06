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En uzun oruç süresi Sinop'un

Sinop'ta vatandaşlar, ramazan ayının ilk gününde 16 saat 10 dakika ile Türkiye'de en uzun orucu tutuyor.

AA | 06.05.2019 - 16:22..
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan kameri ay hesaplamalarına göre, 16 saat 10 dakika oruçlu kalınacak Sinop'ta, bazı vatandaşlar Barış Manço Parkı'nda birbirleriyle sohbet ederek iftar saatini bekliyor.

"MUTLULUK DUYDUK"

Parkta iftar saatini bekleyen Muzaffer Demir, oruç tutmanın kendisine huzur verdiğini dile getirdi.

En uzun süre oruç tutacak il olacaklarını basından öğrendiğini belirten Demir, "En uzun oruç günü benim için gayet iyi geçiyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hava da güzel, arkadaşlarla burada zaman geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah ramazan boyunca böyle geçer. En uzun orucu tuttuğumuz için de ayrıca mutluluk duyduk. Allah herkesin orucu kabul etsin." diye konuştu.

En uzun oruç süresi Sinop'un

"BELKİ ÇALIŞANLAR ZORLANIR"

Kardeşi ve çocuğuyla parkta zaman geçiren Sibel Çelebi de sıcak havaya rağmen orucun kendilerini zorlamadığını anlattı.

Çelebi, "Bizim için ramazan güzel başladı. Havaların güzel olmasının da avantajıyla parkta zaman geçiriyoruz. 16 saat 10 dakika uzun bir süre. Belki çalışanlar zorlanır ama bizim açımızdan bir sorun yok. Ramazan boyunca inşallah hep böyle huzur içerisinde oluruz. Zaten Sinop da çok huzurlu bir kent. Ramazan ayıyla birlikte huzurumuz daha da arttı. Oruç tutanlara Allah kolaylıklar ve sağlık versin." dedi.

Bazı vatandaşlar da iskelede balık tutarak iftar saatini bekliyor.

En uzun oruç süresi Sinop'un

En uzun oruç süresi Sinop'un

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