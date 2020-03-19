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Ender Saraç'ın eşinden koronavirüs açıklaması

Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç'ın, koronavirüs olduğu iddia eidlmişti.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 12:05..
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Koronavirüs teşhisi konulduğu iddia edilen Dr. Ender Saraç’ın eşi Benan Saraç, konuştu.

Eşi Ender Saraç’ın koronavirüs testinin henüz sonuçlanmadığını belirten Benan Saraç, şunları söyledi:

"STRES YAPMAYIN"

"Biliyorsunuz ki, şu anda test sonucu pozitif çıkan hiçbir vakanın şehri bile açıklanmıyor. İnsanlar panik yaşamasınlar diye... Ve hasta mahremiyeti denilen bir şey var. Hukuki olarak bunun takipçisi olacağız. Bu konuda hastane çalışanlarının duyarlı olması gerekirdi. Hem işlerine olan saygıdan hem de hukuki olarak...Maalesef sadece bu konuda çok üzüldüm. Süreci her türlü detayı ile takip ediyoruz. Stres yapmayın. sonuç negatif de çıkabilir ama pozitife de hazırız. Yılların doktoru, tecrübe birikimi var. "

Ender Saraç'ın eşinden koronavirüs açıklaması

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