Batı Papua eyaletindeki Sorong şehrinde yaklaşık 500 mahkumun bulunduğu bir cezaevinde kalan tutuklular, çıkardıkları isyan sırasında önce hücrelerini ateşe verdi; ardından da cezaevinden kaçtı.

YALNIZCA 5 KİŞİ CEZAEVİNE DÖNDÜ

Yetkililer, yangının ardından hapishaneden kaçan 258 mahkumdan yalnızca 5’inin, bu sabah cezaevine geri döndüğünü açıkladı.

İsyan sırasında kaçan mahkumlara müdahale eden bazı hapishane çalışanları, atılan taşlar nedeniyle yaralandı.

MECLİS BİNASINI ATEŞE VERMİŞTİ

Cumartesi günü Surabaya kentinde, Endonezya’nın bağımsızlık günü kutlamalarına katılmadığı gerekçesiyle Papualı üniversite öğrencileri gözaltına alınmıştı. Dün, Batı Papua’nın başkenti Manokwari'de binlerce kişi öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etmiş, gösterilerde meclis binası ateşe verilmişti.

Endonezya'da 258 mahkum kaçtı VİDEO



OLAYLAR SORUŞTURULACAK

Bugün de Sorong’da yaklaşık 500 kişinin katıldığı gösterilerde polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, gösterilerin ardından halka sağduyu çağrısı yaparak ve Surabaya’daki olayların soruşturulacağını söyledi.