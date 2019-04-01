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Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde, 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

AA | 01.04.2019 - 05:23..
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Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Sabang bölgesinin 224 kilometre kuzeybatı açıklarında deprem meydana geldi.  Depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi. Depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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