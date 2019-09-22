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Endonezya'da 6,4 şiddetinde deprem

Saumlaki bölgesinde yerin 11 kilometre derinliğinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA | 22.09.2019 - 10:02..
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Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü Maluku eyaletine bağlı Saumlaki bölgesinin 165 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

TSUNAMİ ALARMI VERİLMEDİ

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da 6,4 şiddetinde deprem

14 TEMMUZ'DAKİ DEPREMDE 6 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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