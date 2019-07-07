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Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor. Bölge için tsunami uyarısı da yapıldı

AA | 07.07.2019 - 19:39..
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Endonezya'nın Maluku Adaları'nda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YERİN 10 KİLOMETRE ALTINDA

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü bölgedeki Kuzey Maluku eyaletinin Ternate kentinin 135 kilometre güneybatı açıkları olan ve 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI HAKKINDA BİLGİ YOK

BMKG, depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulundu. Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,9 olarak duyurdu.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti.

Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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