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Endonezya’da deprem panik yarattı: 1 yaralı

Bali'de 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından gelen 11 artçı sarsıntı, paniğe neden oldu. Depremde tarihi yerler de zarar görürken, 1 kişi yaralandı.

İHA | 16.07.2019 - 11:58..
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Endonezya, sık sık yaşanan depremlerle sarsılıyor.

Endonezya’da deprem panik yarattı: 1 yaralı

11 ARTÇI SARSINTI

Geçtiğimiz gün Bali, denizin 91 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremle bir kez daha sarsıldı. Depremin ardından ise 11 artçı sarsıntı meydana geldi.

Endonezya’da deprem panik yarattı: 1 yaralı

1 YARALI

Depremde 1 kişi yaralanırken, tarihi binaların yanı sıra 38 bina da hasar gördü.

Endonezya’da deprem panik yarattı: 1 yaralı

BÖLGEDE YAŞAYANLAR UYARILDI

Yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün ise Bali’inin Denpasar şehrinin 82 kilometre güneybatısı olduğu ifade edildi. Deprem sonrası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

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