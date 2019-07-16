Endonezya’da deprem panik yarattı: 1 yaralı

Endonezya, sık sık yaşanan depremlerle sarsılıyor.

11 ARTÇI SARSINTI

Geçtiğimiz gün Bali, denizin 91 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremle bir kez daha sarsıldı. Depremin ardından ise 11 artçı sarsıntı meydana geldi.

1 YARALI

Depremde 1 kişi yaralanırken, tarihi binaların yanı sıra 38 bina da hasar gördü.

BÖLGEDE YAŞAYANLAR UYARILDI

Yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün ise Bali’inin Denpasar şehrinin 82 kilometre güneybatısı olduğu ifade edildi. Deprem sonrası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.