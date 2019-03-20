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Endonezya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 104 oldu

Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı artıyor.

DHA | 20.03.2019 - 10:09..
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Sel, Endonezya’nın doğu Papua bölgesinde bulunan Sentani şehrinde şiddetli yağmur sonucu meydana geldi.

KAYIP 206 KİŞİ ARANIYOR

Yerel medyada yer alan haberlerde, 104 kişinin hayatını kaybettiği, 206 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, afetten olumsuz etkilenenlerin için 18 farklı noktada kamu alanı gibi güvenli alanlara yerleştirildiğine değinildi.

Endonezya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 104 oldu

'ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR' DEMİŞTİ

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho daha önce meydana gelen sel ve heyelanla ilgili yaptığı açıklamada onlarca evin de zarar gördüğünü belirterek, ölü sayısının artabileceğini açıklamıştı.

Endonezya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 104 oldu

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