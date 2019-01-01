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Endonezya'da heyelan: 2 ölü, 41 kayıp

Endonezya'da, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 2 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi kayboldu.

AA | 01.01.2019 - 07:22..
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Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, Batı Cava eyaletindeki Sukabumi bölgesine bağlı Sirnaresmi köyüde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda, 107 kişinin barındığı 30 evin toprak altında kaldığını belirtti.

Heyelanda, 3 kişinin yaralandığını ve 2 cansız bedene ulaşıldığını aktaran Nugroho, 41 kişinin halen göçük altında olduğu bilgisini paylaştı.

BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

Kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Nugroho, heyelandan etkilenen 61 kişinin de bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

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