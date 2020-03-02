Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Endonezya’da ilk kez 2 kişide yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızına koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

TEMASA GEÇİNCE VİRÜS BULAŞTI

Widodo, anne ve kızın, ay başında Endonezya’yı ziyaret ettikten sonra 27 Şubat’ta Malezya’da test sonuçları pozitif çıkan bir Japon vatandaşıyla temas halinde olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Joko Widodo, Sağlık Bakanlığı'nın test sonuçlarına göre ülkenin ilk koronavirüs vakaları olan anne ve kızın tedavi altına alındığını kaydetti.

68 ENDONEZYALI GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Öte yandan, Japonya’da koronavirüs nedeniyle karantinadaki gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalının da Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacağı bildirildi.

5 ŞUBAT'TAN BERİ UÇUŞ YOK

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.