Endonezya'da korona yasağına uymayanlara hapis cezası

Endonezya’da koronavirüsle mücadele kapsamında, toplanma yasağına uymayanlara 1 yıl hapis cezası verilebileceği belirtildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Ulusal Emniyet Sözcüsü Argo Yuwono, koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan toplanma yasağını ısrarla ihlal edenlerin cezai yaptırımla karşılaşabileceğini bildirdi.

1 YIL HAPİS CEZASI

Yuwono, yasaya göre salgının azaltılması çalışmalarına engel olanların 1 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.

Kalabalıkları önlemek amacıyla önceliklerinin uyarmak olduğunu vurgulayan Yuwono, tüm uyarılara rağmen dağılmayan kişiler hakkında soruşturma başlatılacağını aktardı.

Öte yandan Yuwono, karantinayı ihlal edenlerin de bir yıl hapis ya da 100 milyon rupiaha (yaklaşık 6 bin 165 dolar) para cezası alabileceğini kaydetti.

Endonezya'da koronavirüs önlemleri ViDEO

BAŞKENTTE 49 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede koronavirüs salgının merkez üssü konumunda olan başkent Cakarta'da vaka sayısı 515'e yükselirken, 49 kişi hayatını kaybetti. Endonezya genelinde ise virüs bulaşan kişi sayısı 893’e, can kaybı sayısı 78’e çıktı.