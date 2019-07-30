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Endonezya'da otelden eşya çalan Hint aile yakalandı

Tatil yapan Hint aile, kaldıkları otel odasından birçok malzeme çaldı. O anları otel çalışanı kaydetti.

DHA | 30.07.2019 - 15:25..
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Bali’nin Sukawati bölgesinde, lüks bir otelde kalan Hint bir aile, otelden çıkış yapmadan önce otel odasından birçok malzemeyi çantalarına koyarak götürmek istedi.

Odayı kontrol eden çalışanlar, odada eksiklik olduğunu fark edince Hint ailenin çantalarına bakmak istedi.

Ailenin bavullarını kontrol eden çalışanlar, bavullarda odaya ait birçok eşya buldu.

"ÇOK PARAM VAR HEPSİNİ ÖDEYECEĞİM"

Çalışanlar, polis çağırarak Hint aileden şikayetçi oldu. Görüntülerde Hint turistin, “Param var, bunların hepsini ödeyeceğim. Ancak acilen gitmem gerekiyor, uçağım kaçıyor” dediği duyulurken, otel çalışanın cevap olarak, “Senin çok paran olduğunu biliyorum. Ancak, mesele para değil. Bu yaptığın saygısızlık. Bali’ye geliyorsun ve buradan eşya çalıyorsun. Bu saygısızlık” dediği duyuldu. Polis, Hint ailenin özür dilediğini ve eşyaları geri teslim ettiğini bildirdi. Ailenin herhangi bir ferdinin gözaltına alınmadığı belirtildi.,

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