Endonezya'da savaş uçakları sahura kaldıracak

Endonezya Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarının Ramazan ayı boyunca insanları sahura uyandırmak için alçak uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.

Hava Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da uçuşların Cava Adası'nda bulunan Surabaya, Surakarta, Klaten, Sragen ve Yogyakarta başta olmak üzere adanın çeşitli kentlerinde uygulanacağını bildirerek şu ifadeleri ekledi; "Savaş uçaklarını kullanarak insanları sahura kaldırma geleneğini sürdüreceğiz."

UÇAK SESİNDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR

Halkın tamamı bu uygulamaya pek sıcak bakmıyor. Bazı Cava Adası sakinleri uçağın sesine itiraz ederek, “Nüfusun tamamının Müslüman olmadığı ve oruç tutmadığı göz önüne alınırsa, bunun gerekli bir uygulama olduğunu düşünmüyoruz. Bu saatler, diğer dine mensup olan kişiler için dinlenme saatleridir.” dedi.