Endonezya'da sınıf içinde akıllı telefonu kıran öğretmen

Endonezya'da bir okulda görev yapan öğretmen, herkesin gözü önünde, bir öğrenciye ait olan cep telefonunu kırdı.

CEP TELEFONUNU TAŞLA PARÇALADI

Yere attığı cep telefonuna elindeki büyük taş parçasıyla defalarca vuran öğretmen, öğrencilerinin çığlıklarına aldırış etmeden telefonu parçalamaya devam etti.

Daha sonra cep telefonunu yerden alan öğretmen, telefonu tekrar yere fırlattı. Sonrasında ise cep telefonunun geldiği son hali kameraya doğru göstererek, telefonu eliyle ortadan ikiye ayırmaya çalıştı.

Ben size sınıfa telefonla gelmeyeceksiniz demedim mi