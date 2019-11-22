Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı

Endonezya'nın Padang kentinde bulunan Muhammad Djamil Hastanesi, taksicilik yapan bir kişinin, ameliyat sonrası ölen 6 aylık bebeğinin cenazesini vermedi.

Bunun üzerine çok sayıda motosiklet taksicisi, faturalar ödenmediği için bebeğin cenazesini vermeyen hastaneyi bastı.

MASRAFI KARŞILAYAMADI

Lenf bezi enfeksiyonu ameliyatı geçiren Alif'in babasının, hastane masraflarını karşılamak için meslektaşlarından para bulmaya çalıştığı ancak bunu başaramadığı belirtildi.

HASTANENİN MORGUNU BASTILAR

Konvoy halinde hastaneye gelen taksicilerin, meslektaşlarının oğlunun cenazesini alıp çıktıkları belirtildi. Önce polis çağıran hastane yetkilileri, videonun sosyal medyada paylaşılmasından sonra aileden özür diledi ve borcun silindiğini açıkladı.

''İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK''

Wardiansyash adlı bir taksici BBC'ye İslam'da cenazelerin bekletilmemesi gerektiğini belirterek "İnsanlık görevimizi yaptık." dedi. Taksici sözlerini şöyle devam etti: "Hastane cenazeyi vermek için 25 milyon rupi'lik (yaklaşık 1775 dolar) faturanın ödenmesini istiyordu. Ailenin bunu ödeyecek gücü yoktu. Güvenlik önce bizi durdurmaya çalıştı. Ancak çok kalabalık olduğumuz için vazgeçtiler."

''BEBEĞİMİZİ VERMEDİLER''

Anne Dewi Surya da, kızının cenaze töreninde "Hastane bebeğimizi vermedi. İşlemleri uzattıkları için kızımın cenazesi morgda çok uzun süre kaldı. Taksiciler de öfkelenip zorla aldılar." diye konuştu.

''BİR PROSEDÜRÜMÜZ VAR, BUNA MÜDAHALE EDİLDİ''

Hastanenin genel müdürü Yusirwan Yusuf olayın bir yanlış anlamadan kaynaklandığını savunarak, "Ailenin durumundan şikayet dilekçelerini gördükten sonra haberdar olduk. Biz devlet hastanesiyiz ve hastalarımıza tedavi için paraları olup olmadığını sormayız" dedi. Yusuf, taksicileri sorumsuzca davranmakla suçlayarak "Standart bir prosedürümüz var ve buna müdahale edildi. Cesette bulaşıcı bir hastalık olsaydı, hesabını kim verecekti?" diye konuştu.