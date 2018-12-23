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Endonezya'da tsunami: 43 ölü, 584 yaralı

Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 43 kişinin öldüğü ve 584 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA | 23.12.2018 - 05:32..
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Endonezya'da tsunami: 43 ölü, 584 yaralı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 43 kişinin yaşamını yitirdiğini, 584 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Endonezya'da tsunami: 43 ölü, 584 yaralı

YÜZLERCE EV ZARAR GÖRDÜ

Boğaz etrafında yer alan Serang, Pandeglang ve Lampung bölgelerinin kıyı kesimlerinin, tsunamiden etkilendiğini belirten Nugroho, yüzlerce evin zarar gördüğünü ifade etti.

Endonezya'da tsunami: 43 ölü, 584 yaralı

YANARDAĞ FAALİYETİ VE GEL-GİT, TSUNAMİYİ TETİKLEDİ

Bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki son patlamaların tsunamiye neden olmuş olabileceğini belirtildi.

Yerel medyada, bölgede faaliyette olan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamaların ardından yeni ay nedeniyle oluşan gelgit olayı ve su altındaki toprak kaymasının, tsunamiyi tetiklemiş olabileceği ifade edildi.

Endonezya'da tsunami: 43 ölü, 584 yaralı

PALU'DA 2 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLMÜŞTÜ

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 1500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Endonezya'da tsunami: 43 ölü, 584 yaralı

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da tsunami: 43 ölü, 584 yaralı

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